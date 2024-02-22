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۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۵:۲۲

زمین رایگان به ۶۰۲ خانواده آذربایجان شرقی واگذار شد

زمین رایگان به ۶۰۲ خانواده آذربایجان شرقی واگذار شد

تبریز-زمین رایگان در قالب طرح جوانی جمعیت به ۶۰۲ خانواده آذربایجان شرقی با حضور خسرو دانشجو معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی واگذار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمد موسوی مدیرکل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی در آئین واگذاری این تعداد قطعه زمین گفت: طرح جوانی جمعیت یکی از مهمترین طرح‌های دولت سیزدهم و وزارت راه و شهرسازی است که با توجه به تأکیدات مهم رهبر انقلاب و سیاست‌های ابلاغی ایشان در این حوزه کلیه دستگاه‌های مرتبط با تمام توان جهت تحقق این امر تلاش می‌کنند.

وی با اعلام اینکه این آئین مرحله سوم واگذاری زمین رایگان در قالب طرح جوانی جمعیت است، گفت: مطابق با آئین نامه ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به خانواده‌هایی که فرزند سوم به بعدشان، پس از ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۰ (تاریخ تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) متولد شده باشند، در صورت واجد شرایط بودن زمین رایگان تعلق می‌گیرد و متقاضیان دارای شرایط مذکور می‌توانند از سامانه مربوطه جهت ثبت نام اقدام کنند.

کد مطلب 6034803

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