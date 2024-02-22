به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خلجی گفت: در طول فعالیت دولت مردمی سیزدهم، برنامه ریزی‌های مختلفی به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهری و تجهیز شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به ماشین آلات و تجهیزات عمرانی و خدماتی شتاب گرفته و اقدامات خوبی در این باره انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه در ۱۵ ماه گذشته ۲۳ دستگاه خودروی سبک و سنگین به شهرداری‌های استان اختصاص یافته است، افزود: اخیراً ۹ دستگاه کامیون ۶ تن به شهرداری‌های استان اختصاص یافت.

خلجی ادامه داد: همچنین سه دستگاه ماشین آتش نشانی و ۵ دستگاه ماشین آلات راهسازی نیز پیش از این به شهرداری‌های استان اختصاص یافته بود.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری زنجان گفت: اختصاص ۴ دستگاه کامیون، یک دستگاه مه پاش و یک دستگاه جرثقیل ۳۲ متری نیز از دیگر خودروهایی است که به شهرداری‌های استان اختصاص یافته است.