نامزد مورد شورای ائتلاف در شوش معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی استان خوزستان نامزد مورد حمایت خود در حوزه انتخابیه شوش و کرخه را اعلام کرد.

در اطلاعیه روابط عمومی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی استان خوزستان اعلام شده است: پس از طی مراحل چهارگانه فرآیند ابلاغی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در شورای ائتلاف استان خوزستان و برگزاری جلسات مصاحبه با کاندیداها و مجامع عمومی در شهرستان، با معرفی اعضای کارگروه انتخابات ائتلاف نیروهای انقلاب استان خوزستان و تأیید نهایی توسط شورای مرکز، جناب آقای «ناصر چنانی» نامزد مورد حمایت شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در حوزه انتخابیه «شوش و کرخه» معرفی می‌گردد.

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی همزمان با ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری روز جمعه ۱۱ اسفندماه برگزار می‌شود.