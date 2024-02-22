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۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۹:۴۸

نامزد مورد شورای ائتلاف در شوش معرفی شد

نامزد مورد شورای ائتلاف در شوش معرفی شد

اهواز - ️نامزد مورد حمایت شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شوش و کرخه اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی استان خوزستان نامزد مورد حمایت خود در حوزه انتخابیه شوش و کرخه را اعلام کرد.

در اطلاعیه روابط عمومی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی استان خوزستان اعلام شده است: پس از طی مراحل چهارگانه فرآیند ابلاغی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در شورای ائتلاف استان خوزستان و برگزاری جلسات مصاحبه با کاندیداها و مجامع عمومی در شهرستان، با معرفی اعضای کارگروه انتخابات ائتلاف نیروهای انقلاب استان خوزستان و تأیید نهایی توسط شورای مرکز، جناب آقای «ناصر چنانی» نامزد مورد حمایت شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در حوزه انتخابیه «شوش و کرخه» معرفی می‌گردد.

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی همزمان با ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری روز جمعه ۱۱ اسفندماه برگزار می‌شود.

کد مطلب 6034973

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