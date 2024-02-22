برگزیدگان جشنواره قرآنی باران وحی از سوی کمیته امداد تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر پنج شنبه شب در مراسم تجلیل از برگزیدگان جشنواره قرآنی باران وحی اظهار داشت: تعداد قابل توجهی از فرزندان مددجوی تحت حمایت کمیته امداد در جشنواره قرآنی باران وحی در سطح کشور درخشیدند که استان بوشهر از جمله برترین‌ها بود.

عباس روشن افزود: بیش از ۵۰۰ اثر از استان بوشهر به بخش مسابقه جشنواره وحی راه یافتند که ۱۷۴ نفر موفق به کسب رتبه در رشته‌هایی همچون حفظ، ترتیل و… در مرحله استانی و راهیابی به مرحله کشوری شدند.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر خاطر نشان کرد: برگزاری این گونه همایش‌ها و جشنواره‌های قرآنی با هدف تعمیق باورهای دینی و ارتقای شاخص‌های فرهنگی فرزندان مددجو در طول سال برگزار می‌شود.

در پایان این همایش با حضور مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان از داوران و برگزیدگان جشنواره باران وحی تجلیل به عمل آمد.