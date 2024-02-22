خبرگزاری مهر رسانه دغدغه مند در حوزه فرهنگ و هنر است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم مصفا در آئین تکریم و معارفه مدیر خبرگزاری مهر در گیلان اظهار کرد: خبرگزاری مهر از جمله رسانه‌های دغدغه مند در حوزه فرهنگ و هنر است.

وی با اشاره به نقش محوری رسانه‌ها در حوزه تبیین گری بیان کرد: خبرگزاری‌ها یاران بدون چشمداشت و بی مزد و منت دستگاه‌ها و سازمان‌ها هستند.

مصفا با بیان اینکه رسانه‌ها نقش بی بدیلی در پویاسازی جامعه ایفا می‌کنند، گفت: گیلان یکی از استان‌های رسانه‌ای و خبرنگار پرور در کشور است.

سرپرست معاونت فرهنگی و رسانه‌ای ارشاد اسلامی گیلان با تاکید بر لزوم توجه به حوزه آموزش رسانه افزود: ارتقای آموزشی در حوزه رسانه و خبرنگاران مورد توجه است.