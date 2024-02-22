نرخ تورم استان قم در یک ماه گذشته ۱ونیم درصد کاهش یافته است 

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد آقامیری استاندار قم ظهر پنجشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان قم طی سخنانی اظهار داشت: برخی از مدیران دستگاه‌ها با روحیه جهادی و دغدغه‌مندی در تلاش هستند تا مسائل اقتصادی و معیشتی مردم را مرتفع کنند و براساس آخرین آمار تورم بهمن‌ماه استان قم نسبت به یک ماه گذشته ۱ و نیم درصد دارای کاهش بوده است.

استاندار قم اضافه کرد: این آمار برای ما رضایت بخش نبوده و همواره در تلاش هستیم تا قم را به عنوان یک استان بدون تورم در کشور معرفی کنیم و الگویی برای سایر استان‌ها در بحث مدیریت سفره و معیشت مردم باشیم.

آقامیری ابراز داشت: مقوله انتخاب همواره از ابتدای سال جاری بسیار مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده فلذا همه دستگاه‌های دولتی و اجرایی استان مکلف هستند تا مردم را برای مشارکت حداکثری در انتخابات دعوت کنند.

استاندار قم خاطرنشان کرد: نیمه شعبان و انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری ۲ رویداد مهمی هستند که همه دستگاهای دولتی و اجرایی بر این دو اهتمام ورزیده و در برگزاری آنان نهایت مشکارت و تلاش را خواهند داشت.