به گزارش خبرنگار مهر، مهلت ارسال ایده‌ها به رویداد استارتاپی شتاب استان قم تا هفتم اسفندماه تمدید شد و این رویداد با راهبری پارک علم و فناوری قم و مشارکت فعال دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان برگزار می‌شود و هدف از آن افزایش سهم ورود دانشجویان به کسب و کارهای دانش‌بنیان است.

رویداد شتاب در دو حوزه تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات و صنایع خلاق برگزار می‌شود و تاکنون بیش از یکصد ایده دانشجویی به دبیرخانه رویداد ارسال شده است.

گفتنی است، برگزیدگان این رویداد علاوه بر جوایز نقدی ضمن قرارگرفتن در اولویت جذب مرکز نوآوری پارک علم و فناوری از حمایت‌های دیگری چون آموزش و مشاوره، اخذ تسهیلات تجاری‌سازی ایده و امکانات مورد نیاز برای تیم‌سازی و رشد ایده نیز بهره‌مند می‌شوند.

دانشجویان علاقمند برای شرکت در این رویداد می‌توانند با مراجعه به صفحه رویداد شتاب به آدرس www.qomstp.ir/events-shetab ایده‌های نوآورانه خود را ثبت کنند.