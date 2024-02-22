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۳ اسفند ۱۴۰۲، ۲۲:۴۳

مهلت ارسال ایده‌ها به رویداد استارتاپی «شتاب» قم تمدید شد

مهلت ارسال ایده‌ها به رویداد استارتاپی «شتاب» قم تمدید شد

قم- مهلت ارسال ایده‌ها به رویداد استارتاپی شتاب استان قم تا هفتم اسفندماه تمدید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهلت ارسال ایده‌ها به رویداد استارتاپی شتاب استان قم تا هفتم اسفندماه تمدید شد و این رویداد با راهبری پارک علم و فناوری قم و مشارکت فعال دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان برگزار می‌شود و هدف از آن افزایش سهم ورود دانشجویان به کسب و کارهای دانش‌بنیان است.

رویداد شتاب در دو حوزه تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات و صنایع خلاق برگزار می‌شود و تاکنون بیش از یکصد ایده دانشجویی به دبیرخانه رویداد ارسال شده است.

گفتنی است، برگزیدگان این رویداد علاوه بر جوایز نقدی ضمن قرارگرفتن در اولویت جذب مرکز نوآوری پارک علم و فناوری از حمایت‌های دیگری چون آموزش و مشاوره، اخذ تسهیلات تجاری‌سازی ایده و امکانات مورد نیاز برای تیم‌سازی و رشد ایده نیز بهره‌مند می‌شوند.

دانشجویان علاقمند برای شرکت در این رویداد می‌توانند با مراجعه به صفحه رویداد شتاب به آدرس www.qomstp.ir/events-shetab ایده‌های نوآورانه خود را ثبت کنند.

کد مطلب 6035064

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