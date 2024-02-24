‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نووستی، روزنامه تلگراف گزارش داد که صدیق خان شهردار لندن بالاخره اجازه داده است خودروهای قدیمی و آلاینده محیط زیستی برای استفاده مجدد به اوکراین ارسال شوند و بدین ترتیب انتشار آلاینده‌ها در پایتخت لندن کاهش یابند.

شهردار لندن بدین ترتیب از تأیید طرحی خبر داده است تا وسایل نقلیه چهار چرخ متحرک لندن را برای اهدافی که خودشان بشردوستانه و پزشکی نامیده‌اند به اوکراین بفرستند.

این روزنامه به نقل از خان اشاره کرده است که این طرح که می‌تواند ظرف چند هفته اجرا شود «به خلاص شدن لندن از شر ماشین‌های قدیمی و آلوده کننده محیط زیست کمک می‌کند.»

در این مقاله آمده است: خودروهای اهدایی به مقامات اوکراین و شرکای آنها برای رفع نیازهای بشردوستانه و پزشکی منتقل خواهند شد.