به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، عناصر ارتش رژیم صهیونیستی طی ساعت‌های گذشته به روستای التوانه واقع در جنوب الخلیل حمله کردند.

هلال احمر فلسطین نیز اعلام کرد که در جریان حمله نظامیان صهیونیست به اردوگاه الجلزون دست کم ۲ شهروند فلسطینی زخمی شده اند.

روستای بیت تعمر واقع در شرق بیت لحم نیز شاهد حمله عناصر صهیونیست بوده است.

گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از آن است که اشغالگران صهیونیست مانع ورود خودروهای امدادرسان به داخل اردوگاه الجلزون برای انتقال فلسطینی‌های زخمی، شدند.

رسانه‌های فلسطینی گزارش دادند که اردوگاه العین در شهر نابلس، منطقه برقه در شمال این شهر و عزون و کفر ثلث در شرق قلقیلیه نیز جزو منطقه‌هایی بودهاند که عناصر متجاوز به آن‌ها حمله کرده اند.