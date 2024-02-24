محدودیت ترافیکی محدوده جمکران و شهر مقدس قم در مراسم نیمه شعبان

سرهنگ احمد شیرانی رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا در گفت‌وگو با مهر درباره محدودیت ترافیکی محورهای استان قم، محدوده جمکران و شهر مقدس قم در مراسم نیمه شعبان سال ۱۴۰۲ گفت: تردد انواع تریلر و کامیون و کامیونت از ساعت ۱۲۰۰ روز شنبه ۵ اسفند ماه ۱۴۰۲ تا ساعت ۱۸۰۰ روز یکشنبه ۶ اسفند ماه ۱۴۰۲ از محور قدیم کاشان کاشان قم و بالعکس ممنوع و مسیر جایگزین آزادراه قم کاشان است.

وی افزود: همه شرکت کنندگان در جشن نیمه شعبان که با انواع وسایل نقلیه از شهر قم (خصوصاً جنوب شهر) و جاده، اراک قدیم، اصفهان که قصد ورود به محدوده جمکران را دارند ابتدا باید از طریق بلوار ولیعصر شرقی - شهرک قدس به سمت خیابان خضر نبی و خیابان ظهور به محدوده مسجد مقدس جمکران وارد شوند که اتوبوس‌ها در پارکینگ خضر نبی متوقف و وسایل نقلیه با اعمال محدودیت به سمت پارکینگ ناظم زاده انجام خواهد شد.

سرهنگ شیرانی ادامه داد: همه شرکت کنندگان در جشن نیمه شعبان که با انواع وسایل نقلیه آزاد راه کاشان، آزاد راه تهران قم، جاده قدیم کاشان و جاده جعفریه و آزاد راه گرمسار به شهر مقدس قم عزیمت می‌کنند، ابتدا به سمت میدان ۷۲ تن سپس کمربندی امام علی (ع) - میدان ولیعصر (عج) - میدان بقیه الله به لحاظ محدودیت‌های ایمنی که مقرر شده میدان منجی به سمت میدان انتظار محدودیت اعمال شود. ابتدا بار ترافیک از میدان بقیه به سمت پل بقیع هدایت و از مسیر خیابان امام حسن (ع) به سمت پارکینگ آفتاب نیایش و طیبی هدایت می‌شوند در صورت تکمیل ظرفیت، محدودیت میدان بقیه الله برداشته و بار ترافیک به سمت میدان منجی جهت پارک وسایل نقلیه در دو طرف بلوار حضرت خدیجه (س) هدایت می‌شود.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا گفت: محل پارک اتوبوس‌ها در پارکینگ طیبی در نظر گرفته شده است.

سرهنگ شیرانی بیان داشت: مسیر میدان مرجعیت به سمت پارکینگ انسجام و در صورت اشباع بار ترافیک به سمت پارکینگ شهید کبیری جنوبی هدایت خواهد شد و در صورتی که ظرفیت بلوار خلیج فارس حد فاصل میدان ولیعصر (عج) تا میدان بقیه الله اشباع شود به صورت مقطعی بار ترافیکی نیز به سمت بلوار شهید کبیری و پارکینگ بعدی هدایت خواهد شد.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا با اشاره به محدودیت ترافیکی در شهر مقدس قم گفت: با توجه به وضعیت مرکز شهر و خیابان‌های اطراف حرم مطهر در ساعت ۲۱۰۰ روز شنبه ۴ اسفند ۱۴۰۲ محدودیت تردد سواری‌های شخصی و موتورسیکلت سواران در صورت نیاز از تقاطع عمار یاسر آذر به سمت چهار راه بازار و بلعکس، از تقاطع سجادیه به طرف خیابان انقلاب، زیرگذر حضرت خدیجه به سمت بلوار پیامبر اعظم (ص) ومسجد مقدس جمکران انجام می‌شود.

وی در خصوص محدودیت‌های ترافیکی و تردد سواری شخصی و موتورسیکلت در اطراف جمکران گفت: تردد خودروی شخصی و موتور سیکلت از مسیر خیابان پیامبر اعظم (ص) دوربرگردان بعد از بلوار سمیه به سمت جمکران، میدان بقیه الله به سمت میدان منجی، تقاطع پل بقیع و میدان امام حسن عسکری (ع) به سمت پمپ گاز جمکران، شهرک قدس بلوار ولیعصر (عج) به سمت خیابان ظهور و جمکران گیت ورودی مسجد مقدس جمکران خیابان ظهور - کوچه ۱۳ به سمت جمکران، بلوار شهید کبیری به سمت بلوار پیامبر اعظم (ص)، زیر گذر حضرت خدیجه (س) به سمت پیامبر اعظم (ص)، مسیرهای فرعی منتهی به دسترسی محلی (کندرو) به بلوار پیامبر اعظم (ص)، کنار گذرهای زیرگذر بسیج به بلوار پیامبر اعظم (ص)، از میدان منجی به سمت میدان انتظار است.