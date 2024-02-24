به گزارش خبرنگار مهر، محمد مدرسی صبح شنبه در آئین رونمایی از پوستر اولین المپیاد ورزشهای دریایی و ساحلی دانشجویان کشورهای اسلامی در دانشگاه خلیجفارس بوشهر اظهار داشت: در راستای ابلاغ سیاستهای توسعه دریا محور که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است باید به سمت استفاده هر چه بیشتر ظرفیتهای دریا حرکت کنیم.
وی تصریح کرد: استفاده از ظرفیتهای ورزشهای دریایی و ساحلی یکی از موضوعات بسیار مهم در حوزه دریاست. مدرسی گفت: المپیاد ورزشهای دریایی و ساحلی دانشجویان کشورهای اسلامی در دانشگاه خلیجفارس بوشهر با حضور دانشجویان کشورهای ساحلی این المپیاد را برگزار میشود.
رئیس دانشگاه خلیجفارس بوشهر بابیان اینکه هدف از برگزاری این المپیاد توسعه بیشتر ظرفیتهای ورزشی استان است خاطرنشان کرد: امیدواریم با هماهنگیهای انجامشده این اقدام بزرگ را بهعنوان یک برگ زرین و یک نقطه درخشان از فعالیتهای ورزشهای دریایی و ساحلی با محوریت توسعه دریا محور به انجام برسانیم.
استفادههای اقتصادی و فعالیتهای دریا محور
دبیر المپیاد ورزشهای دریایی و ساحلی دانشجویان کشورهای اسلامی در دانشگاه خلیجفارس بوشهر نیز گفت: امیدواریم مسئولین استانی بتوانند با کمکهای مادی، معنوی و تجهیزاتی المپیاد اهتمام ویژه داشته باشند
محمد رحیمی بابیان اینکه هر المپیاد دستاوردهای متعددی دارد که یکی از آنها مسائل اقتصادی است اظهار داشت: استفادههای اقتصادی و توسعه فعالیتهای دریا محور از جمله اهداف اولین المپیاد ورزشهای دریایی و ساحلی دانشجویان کشورهای اسلامی در دانشگاه خلیجفارس بوشهر است.
دبیر المپیاد ورزشهای دریایی و ساحلی دانشجویان کشورهای اسلامی در دانشگاه خلیجفارس بوشهر گفت: امیدواریم با انسجام و همدلی که در استان بوشهر وجود دارد اولین المپیاد ورزشهای دریایی و ساحلی دانشجویان کشورهای اسلامی در دانشگاه خلیجفارس بوشهر با بهترین شکل برگزار شود.
پوستر اولین المپیاد ورزشهای دریایی و ساحلی دانشجویان کشورهای اسلامی در دانشگاه خلیجفارس بوشهر رونمایی شد.
المپیاد ورزشهای دریایی و ساحلی دانشجویان کشورهای اسلامی ۳۱ فرودین ۱۴۰۳ آغاز و ۷ اردیبهشت پایان مییابد.
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