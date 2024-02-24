به گزارش خبرنگار مهر، سلیم المنتصر ظهر شنبه در مراسم یادواره شهدا روستای چاهگاه شهرستان دشتی اظهار داشت: ما اهل یمن از ملت ایران هستیم چون مردم ایران اهل جهاد، بصیرت و ایستادگی در مقابل دشمن هستند.

نماینده ارشد جبهه مقاومت اسلامی کشور یمن در ایران با بیان اینکه ما مردم یمن مدیون ملت ایران هستیم، افزود: در جنگ هشت ساله دفاع مقدس شما پیروز شدید و ما هم در جنگ هشت ساله با عربستان پیروز شدیم.

سلیم المنتصر بیان کرد: دشمن‌ها می‌خواستند به هر صورتی که شده زمینه ظهور منجی آخر زمان را به تأخیر بیاندازند و به ایران و یمن حمله کردند ولی هر دو کشور پیروز شدند.

وی ادامه داد: ما مردم یمن قدر امام خامنه‌ای را می‌دانیم و عقیده داریم رهبر جبهه مقاومت همه جهان امام خامنه ای است.

سلیم المنتصر با بیان اینکه وظیفه ما امروز فراهم کردن زمینه برای ظهور امام زمان عج است، گفت: شما جنایت‌های وحشتناک در غزه می بیند و حکومت‌های اسلامی به مسلمان خیانت می‌کنند و غزه مسئله انسانیت است.

وی یادآور شد: حکومت‌های منطقه که مدعی اسلام هستند در خصوص جنایت‌های اسرائیل نباید سکوت کنند.

سلیم المنتصر گفت: مردم جهان در مسئله غزه ناراحت هستند ولی کشورهای اسلامی با ارسال کالا به اسرائیل کمک می‌کنند.

وی افزود: جبهه مقاومت یمن کشتی کشورهایی که به اسرائیل کمک می‌کنند را مورد هدف قرار می‌دهند چون ما تنها از خدا می‌ترسیم، اگر کشورهای حوزه خلیج فارس به رسالت خود عمل می‌کردند آمریکا نمی‌توانست کاری انجام دهد.

وی بیان کرد: مرگ برای ما سعادت ابدی است و شهادت زندگی ابدی نزد خدا است.

سلیم المنتصر اضافه کرد: در جنگ با عربستان آنها تنها نبودند یمن با ۱۷ کشور مبارزه می‌کرد و همه آنها شکست خوردند.

وی گفت: امروز تکلیف مردم در ایران حضور در انتخابات و در یمن کمک به مستضعفین و آزادگان جهان است تا مردم غزه آزاد شوند و اگر همه به تکلیف خود عمل کنند زمینه ظهور فراهم می‌شود.