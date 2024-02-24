به گزارش خبرنگار مهر، حسن امیری صبح شنبه با حضور در استودیوی انتخابات استانداری خراسان رضوی با اشاره به اینکه استان خراسان رضوی دومین استان از نظر تعداد صندوق رأی است، اظهار کرد: امسال علاوه بر شهرهای خراسان رضوی، حوزه فاروج هم تحت حوزه خراسان رضوی است.

۴۶۲۷ صندوق رأی در خراسان و فاروج آماده شدند

رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات خراسان رضوی بیان کرد: تعداد کل صندوق‌های رأی در استان و فاروج ۴۶۲۷ صندوق است که از این تعداد ۵۵ صندوق رأی در فاروج است.

وی ابراز کرد: همچنین تعداد ۳۵۸۷ شعبه ثابت، ۱۰۴۰ شعبه سیار، ۲۸۲۲ شعبه شهری، ۱۸۰۵ شعبه روستایی وجود دارد.

امیری با اشاره به اینکه در راستای ارائه خدمات مطلوب، زیر ساخت مورد نیاز برای انتخابات فراهم شده است، افزود: اقدامات توسط کمیته فناوری اطلاعات در ۳۴ شهرستان انجام شد.

رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات خراسان رضوی ابراز کرد: اوایل بهمن دو گروه به عنوان مربیان معین به وزرات کشور اعزام شدند که این مربیان مسؤولیت آموزش کلیه همکاران فناوری در سطح شهرستان را بر عهده داشتند.

۹۵۰۰ کاربر در خراسان و فاروج آموزش دیدند

وی با بیان اینکه در هر شعبه ۲ کاربر جهت دستگاه احراز هویت قراردادیم، افزود: با توجه به تعداد بالای صندوق‌های رأی ۹۵۰۰ کاربر در استان و فاروج آموزش دیده‌اند.

امیری افزود: در حال حاضر در شعب ثابت ارتباط کامل از طریق کابل‌های مخابراتی برقرار است تا اگر در هر یک خللی ایجاد شد اخذ رأی ادامه داشته باشد.

رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات خراسان رضوی افزود: در تمام ۶۵ بخشداری مستقل با کمک مخابرات فیبر نوری قرار دادیم. در سه مرحله با ۲۴۴ دستگاه احراز هویت، مانور آمادگی انتخابات را انجام دادیم و کاملاً آمادگی لازم وجود دارد.

وی گفت: تمام دستگاه‌های احراز هویت برای ارتباط با وزارتخانه آمادگی دارند، ارتباط با وزارتخانه از طریق دکل‌های ارتباطی است و بر پایه اینترنت نیست.

امیری افزود: زیر ساخت ارتباطی تقویت شده است سیستم جامع انتخابات از توکن‌های دارای قفل سخت افزاری و دارای کد تخصصی استفاده شده است.