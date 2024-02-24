۷۰ درصد توسعه اردبیل در گرو انتخاب نماینده توانمند است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حامد عاملی ظهر شنبه در آیین تجلیل از فعالان حوزه صنعت، معدن و تجارت در اردبیل، اظهار کرد: اصلی‌ترین مشکل مردم در حال حاضر مشکل اقتصادی و معیشتی است که عمده گلایه‌ها نیز از این بابت است.

وی تصریح کرد: به رغم شرایط اقتصادی و معیشتی نامناسب مردم همچنان پای اصول و آرمان‌های انقلاب هستند و به هیچ وجه از این خط و خطوط فاصله نگرفتند.

استاندار اردبیل ضرورت حل مشکلات و گله‌مندی‌های مردم را به صورت اساسی با پایه‌ریزی درست در مجلس و دولت یادآور شد و گفت: مردم باید به این اصل توجه کنند که عمده دلیل به وجود آمدن این مشکلات ناترازی دخل و خرج دولت و سنگین شدن اداره جامعه است که به تبع شرایط اقتصادی ما وضعیت ناهمگونی را در دخل و خرج شاهد هستیم.

عاملی افزود: برای گذر از این مشکلات باید هزینه‌ها را کاهش داده و در نقطه مقابل درآمد کشور را افزایش دهیم تا با کنترل نقدینگی بتوان جامعه را از وضعیت موجود به سمت اصلاح نظام اقتصادی و اعمال سیاست‌های توسعه‌ای سوق داد.

وی به پیشرفت‌های استان اردبیل در سال‌های اخیر اشاره کرد و ادامه داد: در دولت سیزدهم ما در ابعاد مختلف به ویژه زیرساخت‌ها با پیشرفت‌های مطلوبی روبه‌رو بودیم به طوری که در بخش زیرساخت راه، راه آهن، فرودگاه و همچنین تقویت برق، گاز، آب و سایر زیرساخت‌ها حرکت‌های مؤثر و مفیدی انجام شده است.

عاملی ضرورت تکمیل زنجیره‌های تولید و حمایت از سرمایه‌گذاران را به عنوان یک اصل اساسی یادآور شد و خاطرنشان کرد: در این استان همه قوا اعم از مجریه، قضاییه و مقننه دست به دست هم دادند تا در ابعاد اقتصادی اعم از کشاورزی، صنعت، معدن و گردشگری بتوان اقدامات اساسی و ضروری را انجام داد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: با توجه به شرایط موجود ضرورت دارد در ۱۱ اسفند با حضور باشکوه در انتخابات به توانمندی نظام اسلامی و اقتدار آن در عرصه‌های جهانی و بین‌المللی کمک کنیم چرا که هر چه قدر مشارکت مردم بالا باشد به همان میزان قدرت چانه‌زنی و پیگیری حل مشکلات در عرصه‌های مختلف بیشتر خواهد بود.

استاندار اردبیل بیان کرد: تمام تلاش دست‌اندرکاران بر این است تا در سایه حضور مردم در انتخابات و پشتیبانی که در صحنه‌های مختلف انجام می‌دهند، بتوان از این شرایط گذر کرده و با کمترین چالش به سمت توسعه پایدار و رفع گره‌ها و مشکلات اقتصادی مردم حرکت کرد.