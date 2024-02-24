سرهنگ محمد حیدری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برابر اعلام سازمان تبلیغات اسلامی استان جشن بزرگ نیمه شعبان در روز یکشنبه ۶ اسفندماه در بلوار شهید شیرودی (طاقبستان) حدفاصل تقاطع فرهنگیان فاز ۲ تا تقاطع غیرهمسطح شهید صیاد شیرازی با حضور اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: در همین راستا و به منظور تأمین امنیت ترافیکی شهروندان و شرکت کنندگان در مراسم جشن، طرح محدودیت ترافیکی در مسیر مذکور اجرا خواهد شد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمانشاه تصریح کرد: این طرح از ساعت ۸ صبح اجرا و تا پایان مراسم که عصر روز یکشنبه خواهد بود، ادامه پیدا خواهد کرد.

وی ادامه داد: لازم است شهروندان عزیز کرمانشاهی با اطلاع از این محدودیت ترددهای خود را مدیریت نمایند و از مسیرهای جایگزین و موازی بلوار شهید شیرودی (طاقبستان) استفاده نمایند.

وی در پایان گفت: جشن‌های نیمه شعبان در بوستان‌ها و پارک‌های شهرهای استان نیز برگزار می‌گردد لذا ضمن اینکه لازم است عابرین پیاده از محل‌های ایمن تردد کنند، از رانندگان گرامی تقاضا دارم در نهایت توجه و احتیاط رانندگی کنند و مراقب تردد عابرین باشند.