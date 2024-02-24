برخورد پیکان و پراید در محور کوهپایه_کرمان ۱۱کشته و مصدوم داشت

به گزارش خبرنگارمهر، محمد صابری، ظهرشنبه پنجم اسفندماه در جمع خبرنگاران افزود: ساعت ۱۱:۳۲ امروز شنبه ۵ اسفند ماه‌، به دنبال دریافت گزارش برخورد سواری پراید و پیکان در کیلومتر ۲ محور کوهپایه به کرمان، بلافاصله ۴ تیم فوریت‌های پزشکی به همراه اتوبوس آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: متأسفانه در پی این حادثه یک نفر (راننده پراید) به علت شدت جراحات وارد شده در دم جان باخت و ۱۰ نفر مصدوم شدند.

وی تصریح کرد: ۱۰ مصدوم این حادثه شامل ۵ زن، ۳ کودک و ۲ مَرد می‌باشند که در رده سنی ۴ تا ۷۵ ساله قرار دارند.

رئیس اورژانس کرمان افزود: مصدومان این حادثه بعد از رها سازی و اقدامات درمانی مناسب با حال عمومی مساعد به بیمارستان شهید باهنر کرمان منتقل شدند.