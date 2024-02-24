۳۰۰ اثر فاخر به مرحله استانی جشنواره افتخار من ارسال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید فرامرزی اظهار کرد: یکی از مهمترین نقاط قوت جشنواره امسال، مشارکت قابل توجه فرزندان ایثارگران بود و این نشان دهنده علاقه نسل جدید به معارف و فرهنگ ارزشمند دفاع مقدس است.

وی افزود: مرحله استانی سومین جشنواره افتخار من با هدف جهاد تبیین و انتقال تجربیات و خاطرات دفاع مقدس به نسل جوان در راستای نهضت خاطره گویی دفاع مقدس و تحقق مطالبه مقام معظم رهبری در حوزه دفاع مقدس از اردیبهشت ماه در دستور کار مدیریت پیشکسوتان و راهیان نور این اداره قرار گرفت که با استقبال قابل توجهی همراه بود.

مسؤول دایره پیشکسوتان و راهیان نور اداره کل حفظ آثار دفاع مقدس استان مرکزی گفت: ارتباط پیشکسوتان جهاد و مقاومت با نسل جوان یکی دیگر از اهداف جشنواره افتخار من است و این مهم موجب تقویت هویت ملی و خودباوری در بین جوانان و نوجوانان خواهد شد.

سرگرد فرامرزی بیان کرد: بیش از ۳۰۰ اثر فاخر و مورد قبول در مرحله استانی به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که بعد از داوری آثار در نهایت آثار برتر شناخته شدند و به مرحله کشوری راه پیدا کردند.