  1. استانها
  2. هرمزگان
۶ اسفند ۱۴۰۲، ۲۰:۳۸

دستگیری اکرم لاهوری تروریست در هرمزگان

دستگیری اکرم لاهوری تروریست در هرمزگان

بندرعباس - سخنگوی فراجا از دستگیری یک عضو «سپاه صحابه» در استان هرمزگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سعید منتظرالمهدی سخنگوی فراجا با اشاره به دستگیری یک تروریست ضد شیعه اظهار کرد: ماموران پلیس، با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی، "اکرم لاهوری" را به اتهام فعالیت در گروه تروریستی سپاه صحابه دستگیر کردند.

وی افزود: این تروریست با طی کردن دوره های آموزشی ساخت بمب در یکی از کشورهای همسایه و ورود به کشور، قصد عزیمت به یکی از شهرستان های جنوبی، را داشت که دستگیر شد.

سردار منتظرالمهدی گفت: اخبار تکمیلی در این زمینه، پس از پایان فرایند تحقیقات تخصصی، اطلاع رسانی خواهد شد.

کد مطلب 6037211

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه