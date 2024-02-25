دستگیری اکرم لاهوری تروریست در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سعید منتظرالمهدی سخنگوی فراجا با اشاره به دستگیری یک تروریست ضد شیعه اظهار کرد: ماموران پلیس، با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی، "اکرم لاهوری" را به اتهام فعالیت در گروه تروریستی سپاه صحابه دستگیر کردند.

وی افزود: این تروریست با طی کردن دوره های آموزشی ساخت بمب در یکی از کشورهای همسایه و ورود به کشور، قصد عزیمت به یکی از شهرستان های جنوبی، را داشت که دستگیر شد.

سردار منتظرالمهدی گفت: اخبار تکمیلی در این زمینه، پس از پایان فرایند تحقیقات تخصصی، اطلاع رسانی خواهد شد.