احسان درویشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همه مردم باید با هر دیدگاه سیاسی در انتخابات یازدهم اسفند شرکت کنند و حماسهای از جنس اعتماد، ایثار و مطالبات به حق مردم این سرزمین خلق کنند.
وی بیان کرد: با حماسه این مردم و به پشتوانه این حماسه مسؤولان میتوانند به نیابت از مردم از دولت مطالبه کنند و به مردم خدمت کنند.
سرپرست فرمانداری بانه خاطرنشان کرد: امید که مردم بانه در ساعات اولیه یازدهم اسفند ماه اتفاق بزرگی را رقم بزنند و پرچم سربلندی این شهرستان را در کشور به اهتزاز در بیاورند.
درویشی با بیان اینکه ما مدیون اعتماد مردم هستیم، اضافه کرد: به واسطه اعتمادی که بین دولت سیزدهم و مردم شکل گرفته امروز به واسطه این اعتماد از مردم و همه اقشار با هر دیدگاه سیاسی دعوت میکنم که در روز یازدهم اسفند حماسهای به یاد ماندنی خلق کنند.
وی اضافه کرد: قطعاً مردم ما با شرکت در پای صندوقهای رأی حماسهساز خواهند شد و حماسه بی بدیل و بی نظیری را رقم میزنند.
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