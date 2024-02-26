تضعیف کانون وکلا تضییع حقوق مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام محقق روز دوشنبه در نشست خبری که به مناسبت هفتاد و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری برگزار شد، اظهار داشت: استقلال کانون‌های وکلا و برخورداری از وکیل مستقل یک اصل بنیادین بوده که در تمامی نظام‌های حقوقی، دولت‌ها و عرصه‌های بین المللی پذیرفته شده است و ایران نیز جدا از این جامعه نیست.

وی تصریح کرد: یک دولت زمانی‌که با وضع قوانینی در مجلس کانون وکلا را به رسمیت می‌شناسد به مردم آن جامعه تضمین دادرسی عادلانه می‌دهد که در تمامی دعاوی، از حق داشتن وکیل مستقل بهره مند شوند و از صحت و سلامت امر دادرسی اطمینان داشته باشند.

نایب رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان خاطرنشان کرد: با استقلال کانون وکلا در یک کشور، اعتبار آرا در محاکم قضائی به رسمیت شناخته می‌شود و اگر چنین فاکتوری وجود نداشته باشد بی تردید مردم از حق دفاع خود بی بهره اند؛ بنابراین به سود همه دولت‌ها است که کانون وکلای مستقل داشته باشند.

محقق با بیان اینکه بهره‌مندی از کانون وکلای مستقل باعث مشروعیت سیاسی دولت‌ها و نظام‌های سیاسی می‌شود، گفت: اگر شاخ و برگ‌های این استقلال را بزنند و ریشه آن را مخدوش کنند در حقیقت حقوق مردم را مخدوش کردند؛ اگر امروز کانون وکلا لازم می‌داند که از این حق دفاع کند به منظور پاسداشت از حقوق مردم است.

نایب رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه برای حفظ حقوق ملت استقلال می‌خواهیم تا آزادانه و شجاعانه از حقوق ملت دفاع کنیم، اظهار داشت: در غیر این صورت نمی‌توان از تحقق عدالت اجتماعی و آزادی صحبت کرد و حقوق عامه‌ای وجود نخواهد داشت.

محقق با بیان اینکه کانون وکلا خود را جدای از ملت نمی‌داند و پشتیبان حقوق ملت است، گفت: اجازه نمی‌دهند صدای ما در رسانه‌های ملی و در جاهایی که باید مال مردم و برای مردم باشد، شنیده شود و اجازه بیان صحبت نمی‌دهند در حالی که به مخالفان ما تریبون می‌دهند؛ اگر کانون وکلا تضعیف شد حقوق مردم تضییع می‌شود.

وی با بیان اینکه کانون وکلا یک نهاد مدنی و میراث برای این ملت است‌، گفت: در صحیفه نور بیانات حضرت امام (ره) در ارتباط با وکلا که در رژیم طاغوت سابق، حامی و مدافع مبارزین بودند چقدر به نیکی از وکلا یاد کردند؛ امروز را چه شده؟ مگر آرمان‌ها و ارزش‌های ما تغییر کرده است؟ چرا نگاه به وکلا که در این نظام تربیت شدند و در کانون‌های وکلای همین نظام همه صلاحیت آنان تأیید شده، تغییر کرده است برای وکلایی که قسم خوردند که مدافع حق باشد.

نایب رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان ادامه داد: از رسانه‌ها انتظار داریم کانون‌های وکلا را برای پاسداشت حقوق ملت حمایت کنند.

محقق افزود: در سال‌های اخیر قانون‌گذاری‌هایی در مجلس داشتیم که در هیچ یک از آنها از کانون وکلا نظرخواهی نشد؛ آقایان نمایندگان بدون نظر متولیان این نهاد طرح و قانون تصویب می‌کنند و این در حالی است که مقام معظم رهبری در جلسات سالانه با نمایندگان همواره تاکید دارند که در هر حوزه نظر متولیان امر را بگیرید اما در هیچ یک از این امور، آقایان نماینده مجلس که عمده آنان از استان اصفهان هستند نه تنها نظر ما را نپرسیدند که برعکس عمل کردند و در پاسخ به ما گفتند انحصارگرا و ذی‌نفع هستید.

وی اضافه کرد: کسی که امروز وارد وکالت می‌شود می‌تواند سوابق ۲۰ -۳۰ ساله اعضای کانون را خدشه وارد کند؛ بیشترین آسیب را تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به نظام حقوقی کشور زد زیرا یک معیار غیر کارشناسی را اعلام کردند و همین ضابطه برای نهاد سردفتری و کارشناسان رسمی دادگستری نیز اجرا شده است و در واقع نظام حقوقی کشور را با این قانون هدف گرفتند.