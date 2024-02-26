لزوم ارتقای سهم محصولات فرهنگی در سبد سوغات زائران امام رضا(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی رجوعی ظهر دوشنبه در نشست خبری اختتامیه اولین جشنواره ملی صنایع خلاق فرهنگی عالم آل محمد (ص) در سالن اجتماعات شهید چمران این دانشگاه اظهار کرد: موضوع اقتصاد، فرهنگ و هنر به عنوان یکی از زیرشاخه‌های علم اقتصاد در مجموعه آستان قدس رضوی با رویکرد مبتنی بر سیره حضرت رضا (ع) مطرح شد.

رئیس دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) رسالت دانشگاه امام رضا (ع) را عینی سازی علوم کاربردی عنوان کرد و گفت: با موضوع این جشنواره، ۶ رویداد بزرگ در کشور برگزارشده است.

وی افزود: توسعه و ترویج فرهنگ و اندیشه رضوی، سبک زندگی رضوی، احیای تراث رضوی، خدمت رضوی در آستان قدس رضوی باهدف تأمین نیازهای حرم در حوزه خدمات فرهنگی دانش‌بنیان، ادب حضور در سطح حرکت‌های خودجوش مردمی، توسعه وقف و نذر و سوغات فرهنگی زائر از محورهای این جشنواره ملی است.

رجوعی بیان کرد: تبدیل دانش و مفاهیم اسلامی و منابع فرهنگی به محصولات فرهنگی به‌منظور ایجاد و انتقال ارزش‌های فرهنگی، رشد و توسعه نوآوری و خلاقیت در محصولات فرهنگی از جمله اهداف این جشنواره است‌.

رئیس دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) اظهار کرد: جشنواره ملی، علمی صنایع خلاق فرهنگ عالم آل محمد (ص) زمینه ساز خلاقیت و هدایت جوانان، نخبگان و استعدادهای خلاق در زمینه‌های اولویت‌دار و به توسعه تولید محصولات نوین و خلاقانه فرهنگی محلی کمک می‌کند.

وی به ضرورت ارتقای سهم محصولات فرهنگی در سبد سوغات زائرین امام رضا (ع) اشاره و نقش‌آفرینی مؤثر و کسب جایگاه در سطح ملی حوزه محصولات فرهنگی به‌جای محدود شدن به رفع نیازهای جاری با تعیین چشم‌انداز و اهداف مشخص و قابل‌سنجش در این زمینه را چشم انداز این جشنواره دانست.

رجوعی یادآور شد: اختتامیه جشنواره علمی صنایع خلاق فرهنگی عالم آل محمد (ص) چهارشنبه ۹ اسفندماه با سخنرانی حجت‌الاسلام مروی تولیت آستان قدس رضوی، حجت‌الاسلام خسرو پناه، دبیر شورای عالی فرهنگی و تقدیر از ۸ برگزیده در دبیرستان علوم و معارف اسلامی امام رضا (ع) برگزار می‌شود.