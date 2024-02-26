آخرین وضعیت بازیکنان مجروح تیم امید تراکتور

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم محمودی در پی حمله امروز به بازیکنان این تیم توسیط افراد ناشناس در ورودی ورزشگاه محل بازی با بعثت کرمانشاه گفت: اکثر اعضای تیم با سلاح سرد مورد ضرب و شتم قرار گرفتند که با حضور عوامل اورژانس، به صورت سرپایی درمان شدند. در این بین، با توجه به شدت جراحات وارده، چهار بازیکن به بیمارستان منتقل شدند.
وی افزود: پس از معاینات تکمیلی پزشکان و عکسبرداریهای انجام شده از بخشهای آسیب دیده بازیکنان، مشخص شد که بینی «سوران کریمزاده» دچار شکستگی شده و سایر بازیکنان نیز از ناحیه سر، دنده، دست، پا و … آسیب دیدهاند.
محمودی خاطرنشان کرد: هم اکنون با موافقت پزشکان، بازیکنان بستری مرخص شدهاند و با کمک عوامل انتظامی به سمت اتوبوس تیم که در خارج از شهر مستقر شده، حرکت میکنیم.
او در خصوص بیانیه باشگاه بعثت کرمانشاه گفت: عوامل انتظامی و ناظر بازی گزارش اتفاقات رخ داده را تهیه کرده و به سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال ارسال میکنند. بیانیه باشگاه بعثت نیز غیرمسئولانه، مضحک و فاقد اهمیت بوده، زیرا تصاوی ر و فیلمهای منتشر شده، گویای کامل اتفاقات است.
لازم به ذکر است، باشگاه تراکتور ضمن ابراز تأسف و نگرانی از اتفاقات رخ داده در کرمانشاه، پیگیری موضوع از طریق ارکان قضائی و انضباطی فدراسیون فوتبال را در دستور کار قرار داده است و مقرر گردید که بعد از بازگشت تیم به تبریز، شکوایهای از سوی امور حقوقی باشگاه خطاب به دادستان محترم کرمانشاه ارسال گردد تا عاملان این رفتار نامتعارف مورد پیگرد حقوقی قرار گیرند.
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