آمادگی حوزه انتخابیه بهار و کبودراهنگ برای برگزاری انتخابات پرشور

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی فیض اللهی شامگاه سه‌شنبه در جمع خبرنگاران گفت: انتخابات یکی از مهمترین مصادیق مردم سالاری دینی و نمود مشارکت مردم در اداره جامعه و تعیین سرنوشت خویش است.

وی افزود: تعداد واجدین شرایط رأی دادن در حوزه انتخابیه ۲۱۶ هزار و ۱۰۴ نفر هستند.

رئیس حوزه انتخابیه بهار و کبودراهنگ گفت: در شهرستان بهار ۱۰۲ هزار و ۶۷۴ نفر واجد شرایط رأی دادن هستند که از این شمار ۵۰ هزار و ۳۱۰ نفر زن و ۵۲ هزار و ۳۶۴ نفر مرد هستند و ۱۵۰۰ نفر رأی اولی در انتخابات شرکت خواهند کرد و برای نخستین بار می‌توانند با حضور در پای صندوق‌های رأی در انتخابات شرکت کنند.

وی افزود: در شهرستان کبودراهنگ ۱۱۳ هزار و ۴۳۰ نفر واجد شرایط رأی دادن هستند که از این شمار ۵۵ هزار و ۵۸۰ نفر زن و ۵۷ هزار و ۸۵۰ نفر مرد هستند.

فیض اللهی با اشاره به ثبت نام کنندگان انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه بهار و کبودراهنگ افزود: از ۸۱ نفر از ثبت نام کنندگان در حوزه انتخابیه بهار و کبودراهنگ، در نهایت ۴۴ نفر به رقابت خواهند پرداخت.

وی افزود: ۲۰ نفر از این تعداد انصراف داده و ۴ نفر تغییر حوزه انتخابیه دادند و از افراد ثبت نامی، ۱۱ نفر رد صلاحیت شده و ۲ نفر عدم احراز شده‌اند.

فیض‌اللهی بیان داشت: ۱۱۹ شعب اخذ رأی در شهرستان بهار و ۱۴۲ شعبه در شهرستان کبودراهنگ برای جمع آوری آرای مردم پیش بینی شده است و قریب به ۲ هزار نفر از عوامل اجرایی در حوزه انتخابیه فعالیت خواهند داشت.

فرماندار شهرستان بهار نرخ مشارکت در دوره گذشته انتخابات مجلس شورای اسلامی را ۵۵.۲۳ درصد عنوان کرد و افزود: برابر ماده ۵۶ قانون انتخابات آخرین مهلت انصراف از نامزدی مجلس شورای اسلامی در ساعت ۸ صبح ۸ اسفند پایان یافته و انصراف پس از زمان مذکور یا عدول از انصراف به هیچ وجه پذیرفته نیست.

وی تاکید کرد: حوزه انتخابیه بهار و کبودراهنگ برای برگزاری انتخاباتی پرشور، سالم، قانونمند و با حضور حداکثری مردم آماده است و تمهیدات لازم برای برگزاری انتخاباتی باشکوه با حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های رأی اتخاذ شده است.