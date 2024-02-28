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۹ اسفند ۱۴۰۲، ۸:۵۰

رییس اداره دامپزشکی شهرستان چرداول خبر داد؛

پایان عملیات واکسیناسیون تب برفکی دام سبک و سنگین در چرداول

پایان عملیات واکسیناسیون تب برفکی دام سبک و سنگین در چرداول

ایلام-رییس اداره دامپزشکی شهرستان چرداول از پایان عملیات واکسیناسیون تب برفکی دام سبک و سنگین در شهرستان چرداول خبر داد.

اکبر مهدوی نیا در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: عملیات واکسیناسیون تب برفکی شامل ۱۷ هزار راس گوسفند و بز توسط بخش دولتی و بیش از ۱۳۶ هزار راس گوسفند و بز توسط بخش خصوصی در قالب برون سپاری انجام شده است.

وی اضافه کرد: میزان هزینه انجام شده در این بخش‌ها بیش یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال بوده است.

رییس اداره دامپزشکی شهرستان چرداول بیان کرد: همچنین عملیات تب برفکی برای جمعیت گاو و گوساله شامل یک هزار و ۴۰۰ راس در بخش دولتی و ۲ هزار و ۶۰۰ راس توسط بخش خصوصی انجام شده است.

مهدوی نیا گفت: میزان هزینه انجام شده در بخش دام سنگین نیز بیش از ۱۵۰ میلیون ریال بوده است.

وی بیان کرد: عملیات‌های فوق طی ۲ ماه گذشته بوده است.

کد مطلب 6039717

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