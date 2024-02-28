مجلس خبرگان رهبری بازوی مشورتی رهبر معظم انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مهدی خطیبی متولد ۱۳۵۸ کاندیدای ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری است که درس‌های حوزه خود را تا سطح چهار ادامه و به پایان رسانده است. وی مدتی هم درس‌های خارج را نزد مراجع معظم تقلید همچون آیات عظام وحید خراسانی، سبحانی، مرحوم شاهرودی، همدانی و شب زنده دار گذرانده است و سپس دکتری فلسفه اقتصاد اسلامی را کسب کرده و هم اکنون نیز مشغول تدریس دروس اقتصادی است.

آیت الله مهدی خطیبی با حضور در خبرگزاری مهر با اشاره به اینکه انتخاب رهبر در شرایط خاص وظیفه خطیر و اساسی نمایندگان مجلس خبرگان است، اظهار کرد: این نمایندگان بر اساس سه شرط لازم فقاهت، عدالت و بینش صحیح در مسائل سیاست، مدیریت، شجاعت، تدبیر و توان بدنی رهبر را انتخاب می‌کنند.

این کاندیدای ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه جلسات نمایندگان مجلس خبرگان رهبری بر اساس هفت کمیسیون برگزار می‌شود، ادامه داد: یکی از این کمیسیون‌ها شامل برگزاری جلسات بر اساس اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی کشور است که طبق اصل ۱۰۷ انتخاب رهبر بر عهده این مجلس گذاشته شده و در اصل ۱۰۹ نیز شرایط انتخاب رهبر بیان شده است.



خطیبی بیان کرد: نمایندگان مجلس خبرگان رهبری برای اینکه بتوانند شایسته‌ترین و اصلح‌ترین شخص را برای سپردن سرنوشت ۸۰ میلیون نفر به دست وی انتخاب کنند از قبل اشخاص واجد شرایط شناسایی می‌کنند و صلاحیت آنها را در طول سال مورد بررسی قرار می‌دهند.



وی با بیان اینکه یازده شخص برای رهبر شدن توسط نمایندگان مجلس خبرگان رهبری در نظر گرفته می‌شوند، گفت: از این تعداد سه نفر تأیید شده مستقیم با مقام معظم رهبری در ارتباط هستند.



خطیبی با تاکید بر اینکه طبق قانون اساسی رهبر نمی‌تواند جانشین بعد از خود را تعیین کند، تصریح کرد: نمایندگان خبرگان رهبری می‌توانند از مشورت مقام معظم رهبری بهره ببرند تا در شرایط انتخاب رهبر بتوانند به سرعت تصمیم گیری کنند.

این کاندیدای ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری یکی از ضعف‌های رسانه‌ایی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری را عدم انعکاس جلسات متعدد این نمایندگان در کمیسیون‌ها دانست و گفت: در رسانه ملی تنها یک همایش عمومی ساده نشان داده می‌شود.



وی به برگزاری جلسات نمایندگان مجلس خبرگان رهبری در دیگر کمیسیون‌ها شامل مسائل کلان کشور در حوزه اقتصادی از جمله تورم، ارز ترجیحی و حتی فروش نفت و حوزه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی اشاره و تاکید کرد: این ۸۸ نماینده مجلس خبرگان رهبری بازوان توانمند رهبر برای اداره جامعه هستند.

وی بیان کرد: آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب خطاب به این نمایندگان فرمودند که به بحث مطالبه گری ورود پیدا کنند، لذا این نمایندگان در مسائل کلان کشوری با بررسی و سپس دعوت از مدیران دستگاه‌ها، نهادها و… درصدد رفع مشکلات مردم هستند.





خطیبی نمایندگان مجلس خبرگان رهبری را امین نظام و هم امین مردم دانست و گفت: این نمایندگان به نوعی پل ارتباطی بین مردم و رهبر هستند و می‌توانند در بیان مطالبات استانی، انتقال مشکلات مردم استان خود به دفتر مقام معظم رهبری تأثیرگذار باشند، اما نمایندگان باید دید بیشتر از این موارد داشته و در سطح تصمیمات ملی و نه فقط استانی اثرگذار باشند.



وی با اشاره به چالش‌ها، کاستی‌ها و عدم توسعه استان کرمانشاه، به موضوع سند جامع پیشرفت استانی پرداخت و ادامه داد: باید با تقویت تعامل بین بخش‌های مختلف استانی خصوصاً تعامل سازنده با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، حلقه‌های مناطق اقتصادی در کرمانشاه در جهت بهره‌وری بالا در این حوزه که منجر به توسعه و پیشرفت استان می‌شود بهم اتصال داده شود، لذا یکی از برنامه‌های من در صورت رأی آوردن همین موضوع است.



خطیبی به ضرورت انتخاب اصلح در انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان رهبری اشاره کرد و گفت: شورای نگهبان حداقل‌ها را برای تأیید صلاحیت کاندیداها در نظر گرفته است، اما باید اشخاصی برای این وظیفه خطیر انتخاب شوند که با آن مسئولیت هم‌سنخ باشند.

وی تصریح کرد: بنابراین اشخاصی که تصمیم گیرنده در انتخاب رهبر هستند اگر خود اصلح باشند یک شخص اصلح و شایسته را برای رهبری انتخاب می‌کنند.



خطیبی خاطر نشان کرد: اگر مدیریت و سرنوشت ۸۰ میلیون جمعیت را دست یک شخص بسپارید که بینش صحیح سیاسی، مدیریت، تدبیر و دیگر شروط لازم را نداشته باشد کشور پیشرفت نخواهد کرد چرا که حاکمیت است که خطوط کلان کشور را تعیین می‌کند و سازمان‌ها و نهادها در این خطوط کلی حرکت می‌کنند.

وی با اشاره به رویکرد یک رهبر و تأثیر آن در جامعه، خاطر نشان کرد: با توجه به رویکرد مقام معظم رهبری بر مقوله علم طی سال‌های اخیر مشاهده کردیم که کشور در عرصه‌های مختلفی علمی و نظامی پیشرفت قابل ملاحظه‌ای کرد و به یک کشور برتر و تولید کننده در عرصه علمی در جهان تبدیل شد.