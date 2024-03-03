جزییاتی از طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، زنان خانه‌دار و دختران مانند بسیاری از اقشار کشور می‌توانند تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار گیرند و از خدمات تأمین اجتماعی استفاده کنند. گروه هدف این نوع بیمه، تمامی زنان و دختران کشور هستند که در رده سنی بین ۱۸ سال تمام تا ۵۰ سال تمام قرار دارند و فاقد پوشش بیمه‌ای هستند. بانوان بیش از ۵۰ سال نیز در صورت دارا بودن سوابق بیمه‌پردازی قبلی، معادل سال‌های بیمه‌پردازی به شرط سنی آنها افزوده می‌شود. به عنوان مثال، متقاضی که ۵۲ سال دارد اگر دو سال سابقه بیمه داشته باشد، می‌تواند درخواست بیمه دهد. البته متقاضیانی که دارای ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان تأمین اجتماعی هستند از اعمال شرط سنی مقرر معاف است.

مزایای بیمه زنان خانه‌دار

بیمه‌شدگان اجباری با پرداخت حق بیمه توسط کارفرمایان بیمه می‌شوند، اما بیمه‌شدگان با ماهیت اختیاری از جمله زنان و دختران راسا مبادرت به بیمه‌پردازی می‌کنند. تأمین امنیت اقتصادی زنان به خصوص در دوران پیری (دریافت مستمری) و از کارافتادگی، از مزایای بیمه برای زنان است.

انتخابی بودن نرخ حق بیمه و دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه

سه نوع نرخ حق‌بیمه برای بیمه زنان خانه‌دار و دختران تعریف شده است که متقاضی می‌تواند یکی از ان‌ها را انتخاب کند. دستمزد مبنای پرداخت حق‌بیمه این گروه نیز بین حداقل و حداکثر دستمزد مصوب است که زنان متقاضی بیمه می‌توانند متناسب با سن و سابقه بیمه‌ای، دستمزد مورد نظر را انتخاب کنند.

انواع نرخ حق بیمه و خدمات مربوطه

نرخ حق بیمه ۱۲ درصد شامل تعهدات بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی می‌شود نرخ دیگر ۱۴ درصد است که تعهد بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی برای آن تعریف شده است کامل‌ترین نوع تعهدات بیمه‌ای در نرخ ۱۸ درصد است که شامل بازنشستگی از کار افتادگی و فوت است. البته این نرخ‌ها فقط مربوط به سهم بیمه شده است و علاوه بر آن، دو درصد نیز سهم کمک دولت است که از بیمه شده مطالبه نمی‌شود و دولت آن را پرداخت می‌کند.

وضعیت خدمات درمانی در بیمه زنان خانه‌دار

خدمات درمانی یکی از خدمات قابل ارائه به این گروه از بیمه شدگان است. متقاضیانی که تحت تکفل همسر یا پدر خود هستند و از خدمات درمانی به تبع آنها برخوردارند، نیازی به پرداخت سرانه درمان و پوشش جداگانه خدمات درمانی ندارند اما متقاضیانی که تحت تکفل بیمه شده اصلی نیستند می‌توانند با پرداخت حق سرانه درمان حمایت درمان را نیز انتخاب کنند.

بیمه پردازی زنان خانه دار موجب قطع مستمری نمی‌شود

زنان خانه دار علاوه بر امکان دریافت مستمری بازماندگان به تبع همسر می‌توانند به واسطه بیمه پردازی در قالب بیمه زنان خانه دار و احراز شرایط مقرر به طور همزمان از مستمری بازنشستگی خود نیز بهره مند شوند که این امر در تأمین امنیت اقتصادی و افزایش رفاه خانواده مؤثر خواهد بود.

ثبت نام غیر حضوری برای بیمه زنان خانه دار

متقاضیان نیازی به مراجعه به شعب تأمین اجتماعی ندارند. کافی است به سامانه غیر حضوری این سازمان به نشانی es.tamin.ir مراجعه کنند. در این سامانه، شرایط متقاضی از نظر سن و سابقه حق بیمه بررسی و در نهایت با چند کلیک ساده، قرارداد بیمه منعقد می‌شود. در ضمن پرداخت حق بیمه ماهانه نیز از طریق همین سامانه امکانپذیر است و نیازی به مراجعه به شعبه یا بانک نیست.

