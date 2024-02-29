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۱۰ اسفند ۱۴۰۲، ۱۵:۰۵

بخشدار ویژه خارگ خبر داد؛

اختصاص بالگرد و شناور برای اخذ رای از سکوها و شناورهای نفتی خارگ

اختصاص بالگرد و شناور برای اخذ رای از سکوها و شناورهای نفتی خارگ

بوشهر- بخشدار ویژه خارگ گفت: در انتخابات پیش رو بالگرد و فروند شناور برای رای گیری در سکوهای نفتی و شناورهای مستقر در محدوده لنگرگاه خارگ پیش بینی شده است.

محمدرضا دشتی زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بخش ویژه خارگ دارای شرایط خاص و سناریوهای متفاوت در روز اخذ رأی می‌باشد، از همین رو تمهیدات لازم جهت برگزاری یک انتخابات پرشور در این جزیره در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در انتخابات پیش رو بالگرد و فروند شناور برای رأی گیری در سکوهای نفتی و شناورهای مستقر در محدوده لنگرگاه خارگ پیش بینی شده است.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در بخش ویژه خارگ ۱۱ شعبه در نظر گرفته شده که ۹ شعبه ثابت و۲ شعبه سیار در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 6041195

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