اختصاص بالگرد و شناور برای اخذ رای از سکوها و شناورهای نفتی خارگ

محمدرضا دشتی زاده در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بخش ویژه خارگ دارای شرایط خاص و سناریوهای متفاوت در روز اخذ رأی میباشد، از همین رو تمهیدات لازم جهت برگزاری یک انتخابات پرشور در این جزیره در نظر گرفته شده است.
وی افزود: در انتخابات پیش رو بالگرد و فروند شناور برای رأی گیری در سکوهای نفتی و شناورهای مستقر در محدوده لنگرگاه خارگ پیش بینی شده است.
بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در بخش ویژه خارگ ۱۱ شعبه در نظر گرفته شده که ۹ شعبه ثابت و۲ شعبه سیار در نظر گرفته شده است.
نظر شما