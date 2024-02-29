دفاع ایرانیان از فلسطین به معنای پشتیبانی از کشور خودشان است

به گزارش خبرگزاری مهر، خالد قدومی در نشست حماسه غزه نابودی رژیم صهیونیستی که با حضور معاون استاندار و فعالان قرارگاه میدان ۱۴ صفر دو در سالن کنفرانس شهید عباس زادگان برگزار شد، اظهار کرد: بیعت امروزمان، بیعت غزه است.

نماینده حماس در ایران گفت: گسترش وسعت اسلام در جهان و حکومت عدل مفاهیمی است که باید در غزه تحقق پیدا کند.

وی بیان کرد: دفاع ایرانیان از فلسطین، به معنای دفاع از کشور خودشان است و دشمن علاوه بر تهدید امنیت فلسطین، دیگر کشورهای مسلمان را نیز تهدید می‌کند؛ زیرا دشمن مشترک امت اسلام است.

جوانان و نوجوانان ایرانی پای کار این میدان آمده‌اند

علی اکبر بنا رضوی، نماینده قرارگاه پسران میدان ۱۴ صفر ۲ خراسان رضوی در خصوص مبارزه حق علیه باطل تصریح کرد: امروز جوانان و نوجوانان ایرانی پای کار این میدان آمده‌اند. زیرا چون اعتقاد راسخ داریم پرچم این انقلاب و این میدان به دست ولی امرمان، امام زمان (عج)، خواهد رسید.

مردم ایران پرچم استکبار ستیزی را علم کردند

فروغ‌الزمان چمن زاری، نماینده قرارگاه دختران میدان ۱۴ صفر ۲ خراسان رضوی در ادامه نشست اذعان کرد: مردم ایران سال‌ها است که پرچم استکبار ستیزی را علم کردند. امروز نوجوان و جوانان طرح چهارده صفر دو با غیرت و جوانمردی، در میدان دانش آموزی در راستای اهداف انقلاب قدم برمی‌دارند.