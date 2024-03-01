به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار در خطبه‌های نماز جمعه ایلام با بیان اینکه انتخاب اصلح برای تشکیل مجلس قوی می‌تواند حل‌کننده بسیاری از مشکلات جامعه باشد، گفت: همهٔ دوستداران انقلاب اسلامی در مناطق مختلف دنیا به حضور حداکثری و آگاهانه مردم ایران دوخته شده است.

وی گفت: از مردم خوبمان تشکر می‌کنم که زمان‌شناس هستند و می‌دانند که در کجا گلایه‌ها را کنار بگذارند و از نظام حمایت کنند، از مجریان و برگزارکنندگان و ناظران انتخابات هم تقدیر و تشکر می‌کنم.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام افزود: از حافظان امنیت و همچنین از نامزدهایی که پای ثبت‌نام آمدند چه آنانی که ماندند و چه آنانی که به هر مصلحتی که تشخیص دادند انصراف دادند؛ اما در گرم‌کردن تنور انتخابات تأثیرگذار بودند، تقدیر و تشکر می‌کنم.