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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱:۳۴

مدیرکل محیط زیست یزد خبر داد؛

توزیع علوفه برای حیات وحش منطقه حفاظت شده کالمند بهادران مهریز

توزیع علوفه برای حیات وحش منطقه حفاظت شده کالمند بهادران مهریز

یزد- مدیرکل مدیریت حفاظت محیط زیست استان یزد از توزیع علوفه برای حیات وحش منطقه حفاطت شده کالمند بهادران مهریز خبر داد.

سیدرضا نوریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی بروز سرمای شدید هوا و یخبندان و بارش برف در شهرستان مهریز بویژه در مناطق کوهستانی و کاهش منابع غذایی برای حیات وحش، علوفه یونجه بهصورت دستی برای علفخواران آهو، کل و بز، قوچ و میش و گورخر توسط محیط بانان منطقه توزیع شد.

وی ادامه داد: به علت کمبود غذا برای علفخواران در شرایط برفی احتمال نزدیک شدن آنها به حاشیه مناطق روستایی وجود دارد.

این مسیول از مردم خواست ضمن مهربانی با حیوانات، از شکار، زنده گیری و آسیب رساندن به آنها خودداری کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مهریز و محیط بانان منطقه و یا به شماره ۱۵۴۰ اداره کل حفاظت محیط زیست یزد اطلاع دهند.

کد مطلب 6042969

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