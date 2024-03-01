زمین لرزه درگهان در قشم خسارتی نداشت/اعزام ۲ تیم ارزیاب

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد حسن زاده جمعه شب در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس اعلام مرکز لرزه نگاری کشور در ساعت ۲۰:۵۵:۳۹ امروز زمین لرزه‌ای به شدت ۴.۳ ریشتر درگهان را لرزاند.

وی افزود: مختصات این زمین‌لرزه که در عمق ۲۱ کیلومتری زمین رخ داده، ۲۷.۰۱ درجه عرض شمالی و ۵۵.۹۱ درجه طول شرقی ثبت شده است.

حسن زاده گفت: این زمین لرزه در بندرعباس نیز احساس شد، این زمین لرزه در ۱۶ کیلومتری درگهان، ۱۹ کیلومتری لافت و ۲۹ کیلومتری سوزا به وقوع پیوست.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان اظهار داشت: پس از وقوع زلزله بلافاصله و به سرعت دو تیم ارزیاب به منطقه اعزام شده و منتظر اعلام گزارش آنها از میزان خسارت احتمالی هستیم اما تاکنون در این زمینه گزارشی از خسارت وجود ندارد.

حسن زاده گفت: به محض دریافت اطلاعات تکمیلی، گزارش آن به مردم استان از طریق رسانه‌های رسمی اطلاع رسانی خواهد شد.