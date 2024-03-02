مردم داراب و زرین دشت بار دیگر به محمدجواد عسکری اعتماد کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مطابق نتایج اولیه شمارش آرا در حوزه انتخابیه داراب و زرین دشت محمد جواد عسکری با ۴۵ هزار رأی در صدر آرا قرار دارد و پس از وی عبدالله حقیری با ۳۱ هزار رأی، جواد قهرمانی با ۲۲ هزار رأی و نبی احمدی با ۱۲ هزار رأی قرار دارد.

محمد جواد عسکری در اولین دوره حضورش در ماراتن انتخابات مجلس شورای اسلامی در دور یازدهم نیز توانست بیشترین رأی را کسب کند و به عنوان نماینده مردم داراب و زرین دشت وارد مجلس شده و با تلاش و همت، ریاست کمیسیون کشاورزی، اّب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس را نیز به دست بیاورد.