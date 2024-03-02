به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های واترپلو قهرمانی رده های سنی آسیا با حضور ۱۰ در فیلیپین برگزار می شود. تیم واترپلو ایران در گروه A با قزاقستان، مالزی، سریلانکا و سنگاپور همگروه است. در گروه B هم تیم های چین، ژاپن، ازبکستان، تایلند و عربستان با هم رقابت خواهند داشت.

تیم واترپلو ایران در روز نخست با قرعه استراحت روبرو است. این تیم نخستین دیدار خود را روز دوشنبه برابر مالزی برگزار می کند سپس به ترتیب به مصاف تیم های سریلانکا (سه شنبه)، قزاقستان (چهارشنبه) و سنگاپور (پنجشنبه) می رود.

در چارچوب رقابت های رده های سنی آسیا در فیلیپین، تیم شنا ایران صاحب ۱۲ مدال شامل یک طلا، ۴ نقره و ۷ برنز شد. در شیرجه هم تیم اعزامی ایران به ۶ مدال شامل ۲ طلا، ۳ نقره و یک برنز دست یافت. در رقابت های شیرجه، سام واژیر با کسب ۵ مدال به عنوان بهترین ورزشکار معرفی شد.