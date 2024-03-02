واژگونی یک دستگاه تانکر سوخت در سه راهی مریوان

به گزارش خبرنگار مهر، آزاد طهماسبی صبح شنبه به خبرنگاران رسانه‌های استان در مورد جزئیات این حادثه رانندگی اظهار کرد: یک دستگاه تانکر سوخت در سه راهی مریوان واژگون و دچار حریق شد.

وی افزود: بلافاصله بعد از تماس با ۱۲۵ و گزارش این اتفاق چهار اکیپ آتش نشانی از سه ایستگاه آتش نشانی شهرداری سنندج به محل حادثه اعزام شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سنندج تصریح کرد: اکیپ‌های اعزام شده به محل حادثه در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به اطفا حریق اقدام کردند اما متأسفانه راننده فوت شد.

طهماسبی اذعان کرد: اولویت اصلی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سنندج خدمت رسانی هرچه بهتر به شهروندان عزیز است و در این راستا از تمام امکانات و ظرفیت‌های موجود استفاده می‌کنیم.