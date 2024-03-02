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۱۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۱:۱۶

رئیس حوزه انتخابیه گناباد و بجستان اعلام کرد؛

مشارکت ۶۶ درصدی مردم در حوزه انتخابیه گناباد و بجستان

مشارکت ۶۶ درصدی مردم در حوزه انتخابیه گناباد و بجستان

گناباد- رییس حوزه انتخابیه گناباد و بجستان گفت: ۶۶ درصد واجدان شرایط این حوزه انتخابیه در انتخابات ۱۱ اسفندماه شرکت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا نصیری صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به مشارکت ۶۶ درصدی واجدان شرایط در حوزه انتخابیه گناباد و بجستان، اظهار کرد: از مجموع ۸۴ هزار نفر واجد شرایط شهرستان‌های گناباد و بجستان، ۶۱ هزار و ۳۵ نفر در انتخابات روز یازدهم اسفند ۱۴۰۲ مشارکت کردند.

فرماندار گناباد افزود: هادی محمدپور با کسب ۱۷ هزار و ۷۶۹ رأی به عنوان نماینده منتخب شهرستان‌های گناباد و بجستان در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی انتخاب شد.

نصیری تصریح کرد: حسین نجاری با کسب ۱۰ هزار و ۲۳۶ رأی، محمد رجایی با کسب ۶ هزار و ۹۴۸ و اکرم صحرایی با ۶ هزار و ۸۵۸ رأی در رده‌های بعدی قرار دارند.

گفتنی است؛ معاونت دانشگاه فرهنگیان، ریاست مرکز استعدادهای درخشان استان خراسان رضوی، معاونت مجتمع آموزش عالی و ریاست اداره آموزش و پرورش گناباد از جمله سوابق هادی محمدپور است.

کد مطلب 6043694

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