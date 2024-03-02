مشارکت ۶۶ درصدی مردم در حوزه انتخابیه گناباد و بجستان

به گزارش خبرنگار مهر، رضا نصیری صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به مشارکت ۶۶ درصدی واجدان شرایط در حوزه انتخابیه گناباد و بجستان، اظهار کرد: از مجموع ۸۴ هزار نفر واجد شرایط شهرستان‌های گناباد و بجستان، ۶۱ هزار و ۳۵ نفر در انتخابات روز یازدهم اسفند ۱۴۰۲ مشارکت کردند.

فرماندار گناباد افزود: هادی محمدپور با کسب ۱۷ هزار و ۷۶۹ رأی به عنوان نماینده منتخب شهرستان‌های گناباد و بجستان در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی انتخاب شد.

نصیری تصریح کرد: حسین نجاری با کسب ۱۰ هزار و ۲۳۶ رأی، محمد رجایی با کسب ۶ هزار و ۹۴۸ و اکرم صحرایی با ۶ هزار و ۸۵۸ رأی در رده‌های بعدی قرار دارند.

گفتنی است؛ معاونت دانشگاه فرهنگیان، ریاست مرکز استعدادهای درخشان استان خراسان رضوی، معاونت مجتمع آموزش عالی و ریاست اداره آموزش و پرورش گناباد از جمله سوابق هادی محمدپور است.