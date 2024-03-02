  1. استانها
  2. قزوین
۱۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۱۶

رییس ستاد انتخابات استان قزوین :

انتخابات در استان قزوین دو مرحله ای نخواهد شد

انتخابات در استان قزوین دو مرحله ای نخواهد شد

قزوین- رییس ستاد انتخابات استان قزوین گفت: هر 4 منتخب در سه حوزه قزوین نصاب 20 درصد آرای صحیح را کسب کردند و به طور قطع انتخابات در استان در هیچ حوزه ای به دور دوم کشیده نخواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر عباس کاظمی پیش از ظهر شنبه در نشست با اصحاب رسانه استان قزوین که در ستاد انتخابات برگزار شد اظهار کرد: انتخابات دوازدهمین دوره مجلس و ششمین دوره خبرگان با حضور با شکوه مردم انجام شد.

وی با بیان اینکه انتخابات در امنیت برگزار شد و هیچ مسئله موثری که در فرایند سلامت انتخابات اثر بگذارد نداشتیم، افزود: برنده اصلی انتخابات مردم بودند و باید از مردم تقدیر کنیم.

رییس ستاد انتخابات استان قزوین با بیان اینکه از داوطلبین هم باید تشکر کنیم، عنوان کرد: گرمی بازار انتخابات حضور سلایق و چهره های متنوعی بود که در هر سه حوزه داشتیم.

وی تاکید کرد: یکی از جوه های قابل توجه و در خور تکریم انسجام مدیریتی استان بود و تمام بخش های مدیریتی استان هر آنچه که در توان و امکان داشتند در خدمت جریان انتخابات قرار دادند.

کاظمی ادامه داد: در سطح استان قزوین مدیری که در فرایند انتخابات همکاری لازم را نداشته باشد نداشتیم و همه مدیران استان بسته به سطح مسوولیت و ارتباط با مسئله انتخابات تمام تلاش خود را کردند تا همه دبخش ها و اجزای انتخابات به درستی پیش برود.

وی گفت: شمارش آرا در تمامی ۱۰۹۶ شعبه پایان پذیرفته و اطلاعات تمامی این شعب را در سامانه جامع انتخابات برای ستاد انتخابات ارسال شده است.

رییس ستاد انتخابات استان قزوین اظهار کرد: این امار باید با آمار هیئت نظارت تطبیق داده شود و پس از تطبیق و تجمیع به صورت رسمی اعلام شود.

وی افزود: میزان مشارکت در شهرستان قزوین مطابق دوره قبل است و تغییری در شهرستان قزوین نداشتیم اما در دو حوزه دیگر مشارکت کاهش داشته است که به صورت رسمی اعلام خواهیم کرد.

کاظمی در پایان یادآور شد: هر ۴ منتخب در سه حوزه قزوین نصاب ۲۰ درصد آرای صحیح را کسب کردند و به طور قطع انتخابات در استان قزوین در هیچ حوزه ای به دور دوم کشیده نخواهد شد.

کد مطلب 6043810

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها