منتخبان نهایی اصفهان در مجلس شورای اسلامی براساس آمار غیر رسمی

به گزارش خبرنگار مهر، بنابر اعلام یک منبع آگاه منتخبان مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه اصفهان، کوهپایه، جرقویه و هرند به شرح زیر هستند:

امیرحسین بانکی پور

عباس مقتدایی

مهدی طغیانی

رسول بخشی

حامد یزدیان