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۱۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۳:۱۸

منتخبان نهایی اصفهان در مجلس شورای اسلامی براساس آمار غیر رسمی

منتخبان نهایی اصفهان در مجلس شورای اسلامی براساس آمار غیر رسمی

اصفهان-منتخبان نهایی مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه اصفهان به طور غیر رسمی اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بنابر اعلام یک منبع آگاه منتخبان مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه اصفهان، کوهپایه، جرقویه و هرند به شرح زیر هستند:

امیرحسین بانکی پور
عباس مقتدایی
مهدی طغیانی
رسول بخشی
حامد یزدیان

کد مطلب 6043876

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