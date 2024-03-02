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۱۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۴:۱۸

حمله سرایا القدس به اشغالگران با موشک هدایت شونده+فیلم

حمله سرایا القدس به اشغالگران با موشک هدایت شونده+فیلم

مبارزان گردانهای قدس با موشک هدایت شونده نظامیان رژیم صهیونیستی را در جبالیا هدف قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، ضربه های مهلک مبارزان مقاومت فلسطین به اشغالگران همچنان ادامه دارد.

گردانهای قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد که مبارزانش در جبالیا با موشک هدایت شونده ۱۰۷ مرکز تجمع نظامیان صهیونیست را هدف قرار دادند.

پیش از این نیز گردانهای قدس اعلام کرد در عملیاتی مشترک با گردان‌های مجاهدین یک پهباد اسرائیلی از نوع هرمس ۹۰۰ را در آسمان بیت لاهیا در شمال نوار غزه با موشک سام ۷ هدف قرار داده و سرنگون کرده است.

گفتنی است که گروه‌های مقاومت فلسطین ۱۵ مهرماه برابر با هفتم اکتبر ۲۰۲۳، در پاسخ به چند دهه جنایت رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌ها، عملیات غافلگیرکننده‌ای با نام «طوفان الاقصی» را از غزه (جنوب فلسطین) علیه مواضع این رژیم اشغالگر آغاز کردند. مبارزان فلسطینی ضربه های مهلکی به نظامیان صهیونیست وارد کرده اند.

کد مطلب 6043972

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