به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی ژیمناستیک ایران برای کسب سهمیه المپیک تا پایان سال سه مسابقات گزینشی پیش رو دارد که در دو مسابقات جام جهانی مصر و آلمان نمایندگان ایران شرکت کردند. مهدی الفتی ملی‌پوش ژیمناستیک ایران در مسابقات جام جهانی آلمان به فینال این رقابت‌ها راه پیدا کرد و به نشان نقره رسید. البته مهدی احمدکهنی دیگر نماینده ژیمناستیک ایران هم به همراه الفتی در مسابقات جام جهانی آلمان توانست به فینال صعود کند، اما کهنی به دلیل محرومیت حق ادامه مسابقات را نداشت و نتوانست در فینال حضور پیدا کند.

احمد کهنی به دلیل اینکه فرم‌های مربوط به تست دوپینگ را از سوی آژانس مبارزه با دوپینگ پر نکرده بود و با وجود اینکه چندین مرتبه ایمیل هم از سوی این آژانس دریافت کرده بود اما نسبت به آن بی‌توجهی نشان داده بود به دو سال محرومیت محکوم شد و مسابقات المپیک پاریس را هم از دست داد. به همین خاطر او نتوانست در فینال رقابت‌های جام جهانی آلمان به مسابقه خود ادامه داد.

در حال حاضر تا پایان سال تنها مسابقات جام جهانی باکو پیش روی ژیمناستیک ایران است و مهدی الفتی تنها نماینده ایران در این مسابقات است. او در جام جهانی آلمان به نشان نقره رسید و امتیازهای خوبی برای رسیدن به سهمیه المپیک را جمع کرده است. روز دوشنبه الفتی به همراه سرمربی تیم ملی راهی باکو می‌شود. عملکرد او در این مسابقات اهمیت زیادی دارد و در صورتی که بتواند نمایش مقتدرانه داشته باشد ۸۰ درصد راه کسب سهمیه المپیک را طی کرده است.

علاوه بر مسابقات باکو یک مسابقه گزینشی دیگر در فروردین‌ماه سال آینده پیش روی تیم ملی ژیمناستیک ایران است که این مسابقات به میزبانی قطر برگزار خواهد شد.