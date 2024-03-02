به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری نخستین جشنواره جایزه ملی پروفسور وقار، در مراسم نخستین جشنواره، جایزه ملی پروفسور «وقار» پدر دانش مهندسی متالورژی ایران با حضور خانواده وی، پیشکسوتان، فارغالتحصیلان دانشکده فنی دانشگاه تهران و فعالان صنعتی حوزه معدن و فلزات، برگزار و طرحهای برگزیده حوزه مهندسی متالورژی و مواد در بخشهای دانشجویی و صنعتی معرفی و تقدیر شدند.
اسامی و طرحهای برگزیده دانشجویی و صنعتی به شرح ذیل است:
دکتر سیدهادی بنیجمالی، برگزیده صنعتی نخستین دوره جایزه پروفسور وقار برای ارائه طرح «استحصال محلول تصفیه غنیشده از نقره از کنسانتره روی سولفوره»
مهندس سارا باقری، برگزیده دانشجویی نخستین دوره جایزه پروفسور وقار برای ارائه طرح «اثر بهبوددهندهها بر عملکرد و ویژگیهای کاتالیست سنتز آمونیاک»
محمدطه قاضیزاده، برگزیده دانشآموزی برای کسب بهترین رتبه کشوری کنکور ۱۴۰۲ در رشته کارشناسی مهندسی متالورژی و مواد دانشکدگان فنی دانشگاه تهران.
بهینهسازی در فرآیند صنعت مهندسی متالورژی و مواد، تولید محصول با میزان قیمت تمامشده کمتر و یا با ارزش افزوده بیشتر، تشکیل هسته دانشبنیان و... از جمله شاخصهای انتخاب طرحهای دانشجویی و صنعتی در این جشنواره بوده است.
هدف از برگزاری جشنواره سالانه جایزه پروفسور وقار با مشارکت صنایع معدنی و فلزی، تقویت بنیه پژوهشی و صنعتی دانش مهندسی متالورژی و مواد در کشور و انتخاب برترینهای این حوزه و گرامیداشت نام و یاد پدر دانش مهندسی متالورژی ایران و ارج نهادن به فعالیتهای علمی، پژوهشی و صنعتی وی است.
در این مراسم دکتر نعمتاللهی از دوستان ۵۰ ساله پروفسور وقار با اشاره به مشقات و فعالیتهای اولیه و دشوار وی در خصوص تجهیز اولیه آزمایشگاه مواد در ساختمان هیدرولیک دانشگاه تهران با انواع وسایلی چون سنگشکنی، آسیاب جداگانه ثقلی، مغناطیسی و الکتریسیتی گفت: پروفسور وقار نخستین کتاب خود در ارتباط با متالورژی را با عنوان «تهیه مواد معدنی» در سال ۴۷ تألیف و منتشر کرد.
همچنین همسر وی، پروفسور وقار را انسانی والا، فرهیخته و سرشار از عطوفت و مهربانی دانست و خاطرنشان کرد: او عاشق دانش متالورژی، آکادمی علوم و دانشجویان بود و برای نخستین بار موضوع محیط زیست در معادن و متالورژی ایران را در کشور مطرح کرد و از سوی فرهنگستان علوم تجلیل شد ایشان در دوران فعالیت علمی خود در دانشکده فنی دانشگاه تهران به سمت استاد ممتازی رسید.
دکتر مکملی، دبیر جشنواره هم با بیان اینکه پروفسور وقار به گردن دانش متالورژی و صنعت ایران حق بزرگی دارند، در ادامه خاطرنشان کرد: کمیته اجرایی جشنواره جایزه پروفسور وقار با تدوین شیوهنامه و آییننامه اجرایی فعالیتهای خود را آغاز کرد و ملاک ارزیابی آثار ارسالی در این دوره را بر پایه میزان اثرگذاری طرح در صنعت و یا تأثیر آن در ایجاد فعالیتهای دانشبنیان گذاشت.
در پایان، از ۳ برگزیده نخستین دوره جشنواره جایزه ملی پروفسور وقار با حضور، دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رییس انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران، دکتر مهدی ملکان، رییس دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران، دکتر محمود کمرهای، معاون آموزشی دانشگاه تهران و دکتر محمد شکرچیزاده، دبیر کانون مهندسین دانشکده فنی دانشگاه تهران با اهدای تندیس پروفسور وقار، لوح سپاس و جایزه نقدی تقدیر شد.
پروفسور رامز وقار، استاد برجسته و پیشکسوت دانشکده فنی دانشگاه تهران و پدر دانش مهندسی متالورژی ایران، از بنیانگذاران گروه مهندسی متالورژی در دانشکده فنی دانشگاه تهران در سال ۴۷ بوده است. کتابهای «تهیه مواد معدنی و فرآوری مواد معدنی»، «فنآوری میکروبی در متالورژی»، «آمادهسازی بار کورههای تولید آهن و فولاد»، «متالورژی مس»، «هیدرومتالورژی»، «بیوتکنولوژی (کاربرد میکروارگانیسمها در صنعت متالورژی)» از تألیفات ارزشمند ایشان است که بارها بهعنوان کتاب سال برگزیده شدهاند. چاپ و انتشار بیش از ۳۵ مقاله علمی از دیگر افتخارات وی در دوران حیاتشان است.
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