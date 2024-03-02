مجوز انتشار ۱۲ نشریه دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، ششمین جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه در سال ۱۴۰۲ با حضور اعضای جدید هیات علمی و نمایندگان مدیران مسؤول نشریات دانشجویی در سالن شورا برگزار شد.

این جلسه با هدف حمایت از فعالیتهای دانشجویی، نشریات متقاضی دریافت مجوز و تسهیل در فعالیت نشریات برگزار و با تمام درخواست های مجوز و درخواست تغییر وضعیت نشریه مشروط بر رفع اشکالات موجود و تحت نظارت دکتر افضل شمسی مدیر فرهنگی و اجتماعی و دبیر کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه موافقت شد.

در پایان جلسه نیز احکام اعضای دانشجویی کمیته توسط دکتر مهدی ابراهیمی معاون فرهنگی و دانشجویی و دکتر افضل شمسی به نماینده دانشجویان اهدا شد.