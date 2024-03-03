خبرگزاری مهر، گروه استانها- زینب شکوه: یکی از پایههای خدمترسانی به نقاط محروم کشور و نیازمندان و مستضعفان، گروههای جهادی هستند که بدون هیچ چشمداشتی، در راستای کاهش و رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی و همچنین زدودن چهره فقر و محرومیت از سیمای جامعه، خدماترسانی میکنند، لذا به جرأت میتوان گفت گروههای جهادی نقش مهمی در رفع مشکلات جامعه به ویژه مشکلات اقتصادی و معیشتی دارند.
برای خدماترسانی بیشتر و بهتر به مردمان مناطق محروم و کمبرخوردار و با توجه به فعالیتهای چشمگیر گروههای جهادی برای رفع مشکلات جامعه، میطلبد گروههای جهادی با هم تعامل و همکاری داشته باشند.
علاوه بر ایجاد همکاری و تعامل بین گروههای جهادی برای ارائه خدمات به نیازمندان و محرومان، این گروههای جهادی به حمایت همهجانبه نیاز دارند تا سطح خدماترسانی به مردم را ارتقای چشمگیری ببخشند.
گروه جهادی زینبیون استان هرمزگان یکی از گروههایی است که با گذشت بیش از ۲۰ سال از فعالیت خود، توانسته اقدامات و فعالیتهای خوبی را در حوزههای مختلف به مردم محروم شهرستان بندرعباس و روستاهای اطراف ارائه دهد.
اعضای این گروه، کمکهای مردمی را ابتدا در جعبهای چوبی جمعآوری میکردند که پس از مدتی و با توسعه فعالیتهای خود توانستند نسبت به ایجاد صندوق قرضالحسنه اقدام کنند. برای آشنایی بیشتر با فعالیتهای گروه جهادی زینبیون شهرستان بندرعباس، با مسؤول این گروه جهادی به گفتوگو نشستیم.
آمنه چشم داده مسؤول گروه جهادی زینبیون بندرعباس در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به تاریخچه تشکیل و فعالیت این گروه جهادی در استان هرمزگان گفت: گروه جهادی زینبیون از سال ۱۳۹۸ مجوز فعالیت را از بسیج سازندگی دریافت کرده است، ولی سابقه خدمت این گروه جهادی به بیش از ۲۰ سال میرسد که در حوزههای مختلف به مردم نیازمند استان خدماترسانی میکند.
وی افزود: به تأسی از حاجقاسم که مدافع حرم حضرت زینب (س) بودند نام گروه جهادی را زینبیون گذاشتیم، چون قادر نبودیم که همانند شهید سلیمانی در سوریه به عنوان مدافع حرم حضور داشته باشیم لذا در قالبی دیگر سعی کردیم پیرو راه حاجقاسم باشیم. این شهید والامقام گفتند جمهوری اسلامی ایران حرم است و ما نیز با خدماترسانی به نیازمندان و مستضعفان کشور عزیز ایران اسلامی، خود را مدافع حرم میدانیم.
مسؤول گروه جهادی زینبیون ادامه داد: از همان سال ۱۳۹۸، در حاشیه کلاسهای قرآن، برای نیازمندان نیز وسایل مورد نیازشان را تأمین و توزیع میکردیم، هم اکنون نیز خدمات به نیازمندان در قالب پویشهای مختلف به دست محرومان میرسانیم.
تهیه جهیزیه برای زوجها
چشمداده همچنین به فعالیتهای صورتگرفته توسط گروه جهادی زینبیون اشاره و تصریح کرد: پویش مشق مهر، مشق عشق و مشق مهربانی «توزیع لوازم التحریر»، پویش خنکای مهربانی «توزیع کولر» در شهرستانهای قشم، جزیره هنگام، پارسیان، روستای رویدر شهرستان خمیر، بشاگرد، میناب و همچنین مرکز استان هرمزگان، تأمین و توزیع جهیزیه بین زوجهای جوان، فعالیت در راستای توسعه و ترویج فرهنگ ازدواج آسان، خدمات درمانی به بیماران نیازمند و اعزام به شهرستان جهت ادامه مداوا، احداث سرویسهای بهداشتی، ساخت منازل مسکونی ویژه محرومان و همچنین تعمیر سقف منازل آنان، اشتغالزایی در حد توان گروه جهادی، راهاندازی صندوق قرضالحسنه و اعطای تسهیلات بدون سود و دیرکرد از جمله اقدامات انجامشده توسط این گروه جهادی است.
وی با بیان اینکه گستره فعالیتهای گروه جهادی زینبیون گاهی فراتر از استان هرمزگان است، تشریح کرد: علاوه بر نیازمندان هرمزگانی، افراد نیازمند در استانهای تهران، کرمان، خوزستان، آذربایجان نیز از خدمات خالصانه و خداپسندانه این گروه جهادی مستقر در استان هرمزگان بهرهمند شدهاند.
کمک به سیل زدگان هرمزگانی
مسؤول گروه جهادی زینبیون بندرعباس گفت: این گروه جهادی به سیلزدگان «سگن» و «زاج و داربست» از روستاهای سیلزده شهرستان بشاگرد، زلزلهزدگان فین و همچنین روستاهای ذرتو، گیشان، رضوان، سرزه و سایه خوش خدماترسانی کرده است.
دختری به خاطر نبود آبگرمکن جان خودش را از دست داد
چشمداده به مشکلات گروه جهادی زینبیون اشاره و خاطرنشان کرد: یک روستا در بخش «گافر و پارامون» شهرستان بشاگرد شناسایی شده که حداقل ۱۴ ساعت مسافت رفت و برگشت به این روستاست، مردمان روستا به دلیل محرومیت شدید حاکم بر روستای مدنظر، از داشتن آبگرمکن محروم هستند، باخبر شدیم یک دختر ۱۸ ساله محصل، اهل همین روستا به دلیل استفاده از المنت دستساز به جای آبگرمکن، دچار برقگرفتگی شده و جان شیرین خود را از دست داده است، لذا بر آن شدیم برای مردمان این روستا آبگرمکن تهیه و توزیع کنیم که موفق شدیم ۳۶ دستگاه آبگرمکن همراه با تمامی ملزومات به مردمان روستای مزبور هدیه کنیم.
وی عنوان کرد: امسال به منظور خدماترسانی به مردمان این روستا، در مراسم معنوی اعتکاف شرکت نکردیم و در ایام اعتکاف، در این روستا حضور یافتیم و خدماترسانی کردیم. این اردو، فرهنگی و جهادی بود و مراسم جشنی را با حضور مردمان روستای یادشده برگزار و مولودیخوانی کردیم.
وی افزود: برای ارائه خدمات به مردم محروم مناطق مختلف استان هرمزگان، به وسیله نقلیه نیازمندیم، البته سپاه ناحیه شهرستان بشاگرد در تأمین وسیله نقلیه جهت توزیع کمکهای نوعدوستانه به مردمان نیازمند شهرستان بشاگرد، این گروه جهادی را یاری میکند.
مسؤول گروه جهادی زینبیون در ادامه، با بیان اینکه برای خدماترسانی به مردمان روستای مدنظر، در حوزه زیرساختهای بهداشتی نیازمند کمکهای خیرین و مردم هستیم، تصریح کرد: اعضای گروه جهادی زینبیون از قشر فرهنگی، دانشجو، ارتش و … هستند که خالصانه و صادقانه به نیازمندان خدماترسانی میکنند. البته هم اکنون در بخش گافر و پارامون بشاگرد مشغول خدمت هستیم و از خیرین خواهش میکنم به یاری این گروه جهادی بشتابند، بیشتر از همه، به نصاب آبگرمکن در این منطقه نیاز داریم.
چشمداده در ادامه بیان داشت: منبع آب یکی دیگر از نیازهای ضروری مردم نیازمند بخش گافر و پارامون است، البته ۲۶ دستگاه پمپ اتومات نیز خریداری شده است اما هنوز موفق نشدیم منبع آب تهیه کنیم که برای خرید این مورد، نیازمند یاری مردم و خیرین هستیم. حدود ۲۲ خانوار نیز از داشتن حمام و سرویس بهداشتی محروم هستند، لذا خواهشمندم خیرین و مردم، دست ما را برای ارائه خدمات بیشتر به همنوعان خود بگیرند.
نظر شما