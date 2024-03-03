مشارکت معلمان در انتخابات پایبندی به اهداف امام(ره) بود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جمال وزیری مدیرکل آموزش و پرورش سمنان با صدور پیامی ضمن تبریک به نمایندگان منتخب مردم استان از حضور پر شور و مشارکت حداکثری جامعه نخبگانی فرهنگیان و دانش‌آموزان همیار در انتخابات، قدردانی کرد.

متن پیام به این شرح است:

فرهنگیان و دانش‌آموزان حماسه‌ساز و همیشه در صحنه استان، حضور حداکثری و بی‌نظیر شما به‌عنوان همیاران مشارکت قوی در لبیک به ندای مقام معظم رهبری در انتخابات ۱۱ اسفند سال جاری، نشان از بصیرت، آگاهی و ولایت‌مداری شما دارد و بی‌تردید این حضور پرقدرت، برگ زرین دیگری به افتخارات شما در دفتر تاریخ انقلاب اسلامی افزود و اتحاد، وحدت، هم‌افزایی و هم‌دلی‌تان را نمایش داد و بیانگر اعتمادتان به نظام مقدس جمهوری اسلامی و پایبندی به اهداف مقدس امام‌خمینی (ره) و تکریم و پاس‌داشت شهدای گرانقدر این مرز و بوم است.

بدین‌وسیله ضمن تبریک به نمایندگان منتخب مردم استان و آرزوی توفیق خدمت برای یکایک آن‌ها از حضور حماسی شما فرهنگیان فرهیخته، دانش‌آموزان رأی‌اولی و نوآموزان و دانش‌آموزان همیار انتخابات و والدین همراه، قدردانی می‌شود. امید که همواره در سایه لطف الهی، سربلند و پیروز باشید.