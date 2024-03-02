  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۱۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۶:۱۶

معاون فنی شرکت زیرساخت اعلام کرد؛

پایداری زیرساخت‌های ارتباطی در روز برگزاری انتخابات

پایداری زیرساخت‌های ارتباطی در روز برگزاری انتخابات

معاون فنی مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: روز جمعه یازدهم اسفند سال ۱۴۰۲، هیچ قطعی یا اختلالی در حوزه ارتباطات زیرساخت به وجود نیامد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ارتباطات زیرساخت، سهراب آغ بیات معاون فنی مدیرعامل میزان پایداری زیرساخت‌های ارتباطی در روز انتخابات را مثبت ارزیابی کرد و افزود: خوشبختانه با برخورداری از زیرساخت‌های پرسرعت، با کیفیت و امن، دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری با کیفیت حداکثری، برگزار شد.

وی ادامه دارد: روز جمعه یازدهم اسفند سال ۱۴۰۲ با زحمات شبانه روزی همکاران شرکت ارتباطات زیرساخت، هیچ قطعی یا اختلالی در حوزه ارتباطات زیرساخت به وجود نیامد و ارتباطات امن در کل کشور برقرار بود.

آغ بیات تصریح کرد: همچنین در روز انتخابات، جعفرپور، معاون وزیر، رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت با همراهی جمعی از مدیران شرکت، از ستاد مرکزی مانیتورینگ سامانه‌های ارتباطی انتخابات بازدید کرد و برای اخذ رأی پای صندوق سیار، حاضر شد.

معاون فنی مدیرعامل در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری جلسه بررسی پایداری ارتباطات زیرساختی در ایام انتخابات اشاره کرد و گفت: این نشست شنبه ۵ اسفندماه، در مجتمع مخابراتی انقلاب اسلامی با حضور محمد جعفرپور مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، مدیران، معاونان و رؤسای ادارات شرکت ارتباطات زیرساخت برگزار شد.

وی در پایان تصریح کرد: در این جلسه، پایداری و چالش‌های زیرساخت ارتباطات در حوزه انتقال، فیبر، دیتا، سوئیچ وIP بررسی شد.

کد مطلب 6044103
هنگامه فروغی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه