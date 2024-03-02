به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ارتباطات زیرساخت، سهراب آغ بیات معاون فنی مدیرعامل میزان پایداری زیرساخت‌های ارتباطی در روز انتخابات را مثبت ارزیابی کرد و افزود: خوشبختانه با برخورداری از زیرساخت‌های پرسرعت، با کیفیت و امن، دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری با کیفیت حداکثری، برگزار شد.

وی ادامه دارد: روز جمعه یازدهم اسفند سال ۱۴۰۲ با زحمات شبانه روزی همکاران شرکت ارتباطات زیرساخت، هیچ قطعی یا اختلالی در حوزه ارتباطات زیرساخت به وجود نیامد و ارتباطات امن در کل کشور برقرار بود.

آغ بیات تصریح کرد: همچنین در روز انتخابات، جعفرپور، معاون وزیر، رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت با همراهی جمعی از مدیران شرکت، از ستاد مرکزی مانیتورینگ سامانه‌های ارتباطی انتخابات بازدید کرد و برای اخذ رأی پای صندوق سیار، حاضر شد.

معاون فنی مدیرعامل در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری جلسه بررسی پایداری ارتباطات زیرساختی در ایام انتخابات اشاره کرد و گفت: این نشست شنبه ۵ اسفندماه، در مجتمع مخابراتی انقلاب اسلامی با حضور محمد جعفرپور مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، مدیران، معاونان و رؤسای ادارات شرکت ارتباطات زیرساخت برگزار شد.

وی در پایان تصریح کرد: در این جلسه، پایداری و چالش‌های زیرساخت ارتباطات در حوزه انتقال، فیبر، دیتا، سوئیچ وIP بررسی شد.