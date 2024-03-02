مسؤولان استان بوشهر از حضور مردم در انتخابات تقدیر کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، «آیتالله صفایی بوشهری»، «آیتالله حسینی بوشهری»، «احمد محمدیزاده» و «سردار علی رزمجو» با صدور پیام مشترکی از مشارکت باشکوه مردم استان بوشهر در انتخابات و خلق حماسهای دیگر تقدیر و تشکر کردند.
متن این پیام به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
۱۱ اسفندماه مردم انقلابی، مؤمن و ولایت مدار استان بوشهر با حضور پرشکوه و حماسی خود در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری ضمن لبیک به منویات مقام معظم رهبری شکست دیگری بر دشمنان تحمیل کردند.
این مشارکت و حضور شورانگیز و غرورآفرین که پیروزی مردم محسوب میشود یک بار دیگر همه تبلیغات و توطئههای شیطانی دشمنان این سرزمین را نقش بر آب کرد و جواب دندانشکنی به کینهتوزان ایران اسلامی داده شد.
در ادامه این پیام آمده است:
۱۱ اسفند بهعنوان روز ماندگار در حماسه حضور مردم استان بوشهر و پیروزی مردم مقابل دشمنان به ثبت رسید و مردم ولایتمدار استان بوشهر در این عرصه مهم سیاسی اجتماعی ضمن لبیک به منویات مقام معظم رهبری، بصیرت، هوشمندی و عشق به میراث گران بهای امام راحل و آرمانهای شهدای گرانقدر و وفاداری به نظام و نه گفتن به دشمن را به نمایش گذاشتند.
بدین وسیله از مردم ولایتمدار استان بوشهر به مناسبت ثبت این حماسه پر شکوه و به یادماندنی خالصانه تشکر میکنیم.
