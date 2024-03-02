«دومین رویداد ملی ستاپ» فردا به پایان می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین اختتامیه دومین رویداد ملی ستاپ (سکوی تحول آموزش و پرورش) با حمایت ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، وزارت آموزش و پرورش، شبکه آموزش سیما، سازمان بسیج مستضعفین، سازمان تعلیم و تربیت کودک، انجمن بازی و اسباب بازی کشور و … در تاریخ ۱۳ اسفندماه، با معرفی ایده‌ها و محصولات برتر حوزه نوآوری تربیتی و آموزشی در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما، برگزار می‌شود.

سید حسام نوربخش، دبیر رویداد ملی ستاپ با اعلام این خبر گفت: در دومین دوره از رویداد ملی ستاپ که در سال جاری و با شعار «مدرسه آینده رو بساز» آغاز به کار کرد، هدف اصلی این بود که محصولات و خدمات منطبق بر نیازهای نظام رسمی آموزش و پرورش شکل بگیرد و کمک کند به بدنه رسمی آموزش و پرورش. ما پنج محور را در نظر گرفتیم که هرکدام منطبق بر یک نیاز آموزش و پرورش بود. محور ششم هم در این دوره اضافه شده و آن ارائه معکوس حوزه تعلیم و تربیت از سمت دیگر متولیان این حوزه است. به طوری که جاهایی مثل شبکه آموزش و دیگر ارگان‌ها که دغدغه تعلیم و تربیت را دارند این امکان را داشتند، نیازهای خود را احصاء و به دبیرخانه رویداد ارسال کنند، پس از بررسی، محصولات و خدماتی که کاملاً منطبق با آن نیازها است به ایشان ارائه می‌شوند.

دبیر رویداد ملی ستاپ در ادامه گفت: در دومین رویداد ملی ستاپ، فرصتی بیش از دو ماه به گروه‌های نوآور داده شد تا طرح‌های خود را به دبیرخانه ارسال کنند. در نهایت تعداد ۳۲۰ تیم نوآور، اقدام به ثبت طرح و ایده خود در دو بخش طرح و محصول نمودند. پس از بررسی ۱۵۰ طرح دریافتی، ۱۷ طرح در مرحله پیش بذری و در طی دو روز به رقابت پرداختند، که از این میان با انتخاب رهیاران، ۶ تیم به مرحله پیش‌شتاب‌دهی راه یافتند.

نوربخش تاکید کرد: علاوه بر این، از میان ۱۷۰ محصول ثبت شده پس از ارزیابی دقیق، بر اساس شاخص‌های آموزشی تربیتی، کسب و کاری و عمومی، ۴۳ تیم به مرحله پیش ارائه راه یافتند و بر اساس تجمیع نظر داوران و سرمایه گذاران، ۱۰ تیم مستعد جذب سرمایه شناخته شده و در رویداد سرمایه‌گذاری به ارائه طرح و محصول خود مقابل سرمایه‌گذاران پرداختند.

دبیر رویداد ملی ستاپ همچنین با اشاره به برگزاری پیش رویداد تخصصی حوزه بازی و اسباب بازی در این دوره از رویداد با عنوان سکوی پرتاب طلوع گفت: در نخستین دوره از بزرگترین رویداد سرمایه‌گذاری با محوریت بازی و اسباب بازی که در ۵ محور برگزار شد، در مجموع ۸۵ تیم نوآور، اقدام به ثبت طرح و ایده خود نمودند، که از این میان ۱۲ تیم بر اساس شاخص‌های داوری مشخص شده، به مرحله ارائه در حضور سرمایه‌گذاران راه یافتد. در نهایت بر اساس تجمیع نظر داوران و سرمایه‌گذاران، ۴ تیم به اختتامیه رویداد ملی ستاپ راه یافتند.

وی در پایان با اشاره به زمینه فعالیت استارتاپ‌های راه یافته به مرحله نهایی، افزود: عمده زمینه فعالیت استارتاپ‌ها در حوزه بازی‌وارسازی (آموزش از طریق بازی) آموزش مهارت‌ها و سوادآموزی به کودکان ۴ تا ۹ سال، نرم افزارهای مدیریت در مدرسه (اعم از مراحل ثبت نام، برگزاری آزمون، صدور کارنامه و…)، استعداد یابی و شخصی‌سازی آموزش، هوشمندسازی تولید محتوا مبتنی بر واقعیت افزوده و برنامه‌نویسی و هوش‌مصنوعی است.