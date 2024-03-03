به گزارش خبرنگار مهر، از دی‌ماه سال جاری شاهد شیوه جدید افزایش قیمت بلیت هواپیما توسط ایرلاین‌ها هستیم به طوری که ایرلاین‌ها به صورت کاملاً خودسرانه قیمت بلیت را افزایش دادند اما به دلیل اینکه با مخالفت مسؤولان سازمان هواپیمایی و تعزیرات مواجه شدند بلیت‌های عرضه شده را به یک باره کنسل کرده و هواپیمای جایگزین هم برای مسیرهای پروازی که برایش بلیت فروخته‌اند قرار نمی‌دهند.

وقتی به سایت‌های فروش بلیت مراجعه می‌کنیم با افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت بلیت در برخی از مسیرهای پروازی مواجه می‌شویم این موضوع موجب شده است تا شرکت‌های هواپیمایی به دنبال خواسته خود که همان افزایش قیمت بلیت است باشند حتی به قیمت کنسل کردن مسیر پروازی که برایش بلیت فروخته شده است. ایرلاین‌ها با انجام چنین روش‌هایی در برابر قانون مقاومت می‌کنند که چنین روشی موجب سوداگری و رواج عرضه بلیت با قیمت نامتعارف در بازار می‌شود.

البته ناگفته نماند اخیر تعداد پروازهای کنسلی و تأخیری بیش‌از ۲ ساعت روزبه روز در حال افزایش است؛ در حالی که ۱۱ اسفند ماه مسافر شرکت هوایی وارش از مبدا تهران به مقصد نجف با شماره پرواز ۶۸۱۳ ضمن شکایت از وضعیت عرضه بلیت و برقراری پروازها به خبرنگار مهر، گفت: بنا بر این بود تا ساعت ۲۰:۰۵ دقیقه شب پرواز انجام شود؛ اما به یک‌باره مسؤولان این شرکت هوایی اعلام کردند که پرواز با ۳ ساعت تأخیر در ساعت ۲۳ انجام خواهد شد.

باید به اینکه قانون دیوان عدالت اداری که همچنان موقوف‌الاجراست اشاره کرد؛ مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی در این خصوص اعلام کرد که ابتدا باید جلسات کارشناسی شده برگزار شود سپس در خصوص تعیین قانون قیمت گذاری بلیت هواپیما تصمیم‌گیری کنیم، اما تا مشخص شدن وضعیت بازار بلیت هواپیما، شرکت‌های هوایی موظف‌اند تا طبق برنامه قبلی بلیت‌ها را عرضه کنند.

محمد محمدی بخش رئیس سازمان هواپیمایی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی مهر روزهای اخیر از توقف سه سایت متخلف در گران‌فروشی خبر داد و گفت: براساس ابلاغ معاون دادستان و جانشین سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۰ ویژه فرودگاه‌های تهران به شرکت‌های هواپیمایی، «شرکت‌های موج زمزم، چارتر ۷۲۴ و زیرمجموعه‌های آن و گروه نرم افزاری آپ» به علت گران فروشی بلیت هواپیما، از هرگونه واگذاری و فروش بلیت تا اطلاع ثانوی ممنوع شدند.

به گزارش مهر، به نظر می‌رسد سازمان هواپیمایی کشور صرفاً در نقش یک تماشاچی عمل می‌کند و تنها در حال پیگیری متخلفان گران‌فروشی است؛ قطعاً پیگیری متخلفان گران‌فروشی حائز اهمیت خواهد بود اما به شرط آنکه در این راستا بازار بلیت هواپیما به ثبات و آرامش خود برسد.