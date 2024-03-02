قدردانی مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجانشرقی ازحضورمردم درانتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، در پیام قدردانی حجت الاسلام والمسلمین سید محمود حسینی ضمن قدردانی از آحاد مردم استان به واسطه رقم زدن صحنه‌هایی غرورآفرین از بلوغ سیاسی و حضور گسترده در پای صندوق‌های رأی آمده است: ملت بصیر، ولایی و انقلابی استان در حالی با لبیک به ندای رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و مقتدای آزادی خواهان عالم به وظیفه شرعی و قانونی خود عمل کرده و با استفاده از حق انتخاب ذاتی شأن برای رقم زدن آینده کشور و تصمیم گیری در این خصوص در صحنه حاضر شدند که همه بدخواهان و دشمنان قسم خورده این آب و خاک از مدت‌ها پیش تمام عِدّه و عُدّه خود را برای تضعیف نهاد انتخابات به عنوان مهمترین عامل مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران به میدان آورده بودند.

بدون تردید ملت ایران اسلامی فاتح اصلی این میدان سیاسی بوده اند چرا که با وجود تمام مشکلات و به ویژه تنگناهای اقتصادی و معیشتی و در برهه حساس کنونی که جمهوری اسلامی ایران به عنوان ستون خیمه محور مقاومت نیازمند تقویت جایگاه منطقه‌ای و بین المللی است، با تبعیت از رهنمودهای حکیمانه رهبر فرزانه دوباره پای کار انقلاب اسلامی حاضر شدند و با انگشتان آغشته به جوهرِ انتخاب خط بطلانی بر همه توطئه‌ها و دسیسه‌هایی کشیدند که دست کم در یک سال گذشته و به خصوص پس از تحولات اخیر در منطقه و فلسطین به دنبال تضعیف جایگاه جمهوری اسلامی ایران و القای روی گردانی مردم از آرمان‌های انقلاب بودند.

همان گونه که مقام معظم رهبری حضور در انتخابات را مایه خوشحالی دوستان و ناامیدی دشمنان عنوان کردند، پروژهٔ بی‌سابقهٔ تحریم انتخابات که از پارسال توسط دشمنان خارجی و دنباله‌های داخلی آن‌ها طراحی شده بود، با مشارکت میلیونی مردم ناکام ماند و امیدواریم آن دسته از هموطنانی که به هر عنوانی نتوانسته بودند در این انتخابات حضور یابند، انشاالله در مرحله دوم با حضور پرشور خود در پای صندوق‌های رأی به این سیل عظیم و خروشان مردمی پیوسته و با آرمان‌های انقلاب و امام راحل و رهبری فرزانه بیعت دوباره کنند چرا که همه آحاد ملت در آینده ایران اسلامی سهیم و در قبال آن مسئول هستند.

پس به شکرانه خلق این حماسه سجده شکر بر درگاه الهی بجا آورده و با تقدیر از موقعیت شناسی و بصیرت مردم ولایی و انقلابی آذربایجان شرقی امیدواریم نتیجه این حضور گسترده و برگزاری انتخابات قوی در تشکیل مجلسی قوی و ساختن ایرانی قوی متجلی شود و منتخبان مردم استان در مجلس شورای اسلامی نیز همراه و همگام با مدیران و مسئولان دیگر قوا در سطح استان برای حل مشکلات مردم و البته اعتلای نظامی جمهوری اسلامی ایران تلاش کنند.