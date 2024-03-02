به گزارش خبرنگار مهر، جمال اسدی عصر روز شنبه به همراه ناصر مرادی مدیرکل کمیته امداد امام استان ایلام با جانبازان سرافراز ۵۵ درصد ایلامی «صادق غضنفریان» و «کاظم بابایی» دیدار و سرکشی کردند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام در این دیدارها با اشاره به خلق حماسه مردم ایلام در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، گفت: خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران استان در این انتخابات حضوری پررنگ و پرشور داشتند.

اسدی افزود: مردم ایران و به خصوص خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان بار دیگر نشان دادند پای نظام و انقلاب هستند.

وی تصریح کرد: حضور مردم و خانواده‌های معظم شهدا در این انتخابات باعث ناامید شدن دشمنان شده است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام در این دیدارها از حضور جانبازان در انتخابات تقدیر و تشکر کرد.