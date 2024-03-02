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۱۲ اسفند ۱۴۰۲، ۲۱:۰۷

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام:

حضور خانواده‌های معظم شهدا در انتخابات باعث ناامیدی دشمنان شد

حضور خانواده‌های معظم شهدا در انتخابات باعث ناامیدی دشمنان شد

ایلام-مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام گفت: حضور مردم به خصوص خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان در انتخابات باعث ناامیدی دشمنان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جمال اسدی عصر روز شنبه به همراه ناصر مرادی مدیرکل کمیته امداد امام استان ایلام با جانبازان سرافراز ۵۵ درصد ایلامی «صادق غضنفریان» و «کاظم بابایی» دیدار و سرکشی کردند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام در این دیدارها با اشاره به خلق حماسه مردم ایلام در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، گفت: خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران استان در این انتخابات حضوری پررنگ و پرشور داشتند.

اسدی افزود: مردم ایران و به خصوص خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان بار دیگر نشان دادند پای نظام و انقلاب هستند.

وی تصریح کرد: حضور مردم و خانواده‌های معظم شهدا در این انتخابات باعث ناامید شدن دشمنان شده است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام در این دیدارها از حضور جانبازان در انتخابات تقدیر و تشکر کرد.

کد مطلب 6044331

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