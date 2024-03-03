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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۹:۰۰

هفتادمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان قزوین فراخوان داد

هفتادمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان قزوین فراخوان داد

آیین‌نامه شصت‌ونهمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان قزوین منتشر شد و علاقه‌مندان از ۱۳ اسفند ماه می‌توانند نسبت به‌ نام‌نویسی در این جشنواره اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، هفتادمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان قزوین، از تاریخ ۲۷ اتا ۳۰ شهریور ماه سال ۱۴۰۳ به مدت ۴ روز در استان قزوین، شهر قزوین با حضور هنرمندان ۱۰ استان (گیلان، همدان، فارس، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان، یزد، مرکزی، تهران و قزوین) توسط انجمن سینمای جوانان ایران و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین برگزار می‌شود.

جشنواره‌های منطقه‌ای سینمای جوان با هدف شناسایی و معرفی استعدادهای سینمایی، تثبیت جایگاه فیلم کوتاه به عنوان یکی از مقوله‌های مهم فرهنگی با رویکرد ایجاد تنوع و تکثر در انواع فیلم کوتاه از طریق تاکید بر ژانرهای سینمایی برگزار می‌شود. در این دوره از جشنواره توجه به سینمای بومی و فیلم‌های ژنریک در اولویت انتخاب و داوری خواهند بود.

هفتادمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان قزوین در ۲ بخش فیلم کوتاه و عکس برگزار می‌شود.

بخش فیلم این جشنواره شامل ۲ بخش مسابقه و جنبی است که بخش مسابقه آن، شامل «داستانی و تجربی»، «مستند» و «پویانمایی» می‌شود.

همه آثار تولیدی در راستای اهداف و موضوعات جشنواره، در قالب‌های کوتاه داستانی تجربی، مستند و پویانمایی می‌توانند در این سه بخش رقابتی حضور یابند.

بخش غیررقابتی فرصتی است برای تبادل اندیشه‌ها و تجربه‌های هنرمندان و ایجاد زمینه‌ای مناسب برای ارزیابی جایگاه آثار فیلم‌سازان فیلم کوتاه شامل نمایش ویژه، بزرگداشت، نشست‌های تخصصی و …

آیین‌نامه کامل هفتادمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان قزوین را این‌جا بخوانید.

کد مطلب 6044346

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