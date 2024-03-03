به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، هفتادمین جشنواره منطقهای سینمای جوان قزوین، از تاریخ ۲۷ اتا ۳۰ شهریور ماه سال ۱۴۰۳ به مدت ۴ روز در استان قزوین، شهر قزوین با حضور هنرمندان ۱۰ استان (گیلان، همدان، فارس، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان، یزد، مرکزی، تهران و قزوین) توسط انجمن سینمای جوانان ایران و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین برگزار میشود.
جشنوارههای منطقهای سینمای جوان با هدف شناسایی و معرفی استعدادهای سینمایی، تثبیت جایگاه فیلم کوتاه به عنوان یکی از مقولههای مهم فرهنگی با رویکرد ایجاد تنوع و تکثر در انواع فیلم کوتاه از طریق تاکید بر ژانرهای سینمایی برگزار میشود. در این دوره از جشنواره توجه به سینمای بومی و فیلمهای ژنریک در اولویت انتخاب و داوری خواهند بود.
هفتادمین جشنواره منطقهای سینمای جوان قزوین در ۲ بخش فیلم کوتاه و عکس برگزار میشود.
بخش فیلم این جشنواره شامل ۲ بخش مسابقه و جنبی است که بخش مسابقه آن، شامل «داستانی و تجربی»، «مستند» و «پویانمایی» میشود.
همه آثار تولیدی در راستای اهداف و موضوعات جشنواره، در قالبهای کوتاه داستانی تجربی، مستند و پویانمایی میتوانند در این سه بخش رقابتی حضور یابند.
بخش غیررقابتی فرصتی است برای تبادل اندیشهها و تجربههای هنرمندان و ایجاد زمینهای مناسب برای ارزیابی جایگاه آثار فیلمسازان فیلم کوتاه شامل نمایش ویژه، بزرگداشت، نشستهای تخصصی و …
آییننامه کامل هفتادمین جشنواره منطقهای سینمای جوان قزوین را اینجا بخوانید.
نظر شما